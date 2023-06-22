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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفنان سامح حسين يستعرض مشاكل المسرح بالحوار الوطني

الفنان سامح حسين
الفنان سامح حسين

قال الفنان سامح حسين، إن المسرح والفن من الأمور الهامة جدا، وقد عملت فى مسرح الدولة عبر سنين طويلة، وهناك مشكلات سهل حلها كتوفير الحجز  للمسرحيات عبر الإنترنت " أون لاين" بدلا من الذهاب لحجز التذاكر بالمسرح. 

وأضاف حسين خلال كلمته بثاني جلسات لجنة الثقافة والهوية الوطنية ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، اليوم، تحت عنوان" مستقبل الثقافة فى مصر، سبل تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية المصرية"، أن هناك مسرحيات كثيرة لا يتم تصويرها رغم عرضها، منوها إلى أن عدد المسارح قليل جدا، ومنها مسارح معطلة بحجة الحماية المدنية. 


وأشار إلى أنه ليس لدينا بالمسرح قسم الدعايا، إلا لو الفنان قام بالصرف على الدعاية بنفسه، مضيفا:" لما بنسافر أي محافظة مفترض أن هناك بدلات للممثلين،  كبدلات للإقامة وغيرها مفترض صرفها قبل السفر، لكن ما يحدث أننا نحصل عليها بعد العودة من السفر، وقد يضطر الفنان أن يستدين حتي يسافر.
من جهتها، أوصة المقرر المساعد للمحور  المجتمعي بالحوار الوطني هانيا الشلقامي، بضرورة أن تكون الدولة حاضنة وراعية للحرية الثقافية وليست طاردة لها.

الثقافة والهوية الهوية الوطنية الثقافــة والهويــة الوطنيــة الحوار الوطني

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