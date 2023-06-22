الشرطة الإسرائيلية تقمع مسيرة فلسطينية بحيفا تساند الجولان السورية والضفة الغربية

قمعت شرطة الأحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، مظاهرة في مدينة حيفا داخل أراضي الـ48، خرجت لمساندة أهالي هضبة الجولان السورية المحتلة ضد المخطط الإسرائيلي الذي يستهدف أراضيهم، ولأبناء فلسطين في جنين ونابلس والمحافظات الشمالية التي تتعرض لعدوان متواصل من قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وصرحت مصادر فلسطينية بأن الشرطة الإسرائيلية قمعت المظاهرة،واعتدت على المتظاهرين واعتقلت ثلاثة منهم لرفعهم العلم الفلسطيني.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مواطنا واحتجزت حافلة على حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس.

وأفادت "شركة باصات بيتا" بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز حوارة العسكري اعتقلت السائق يوسف عبد الرحيم أبو زيتون، واحتجزت الحافلة التي يقودها.