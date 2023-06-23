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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم : تخصيص 1523 ساحةً ومسجداً لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء الاجتماع

أعلن الدكتور  احمد الانصارى محافظ الفيوم  بانه تتخصيص 1523 ساحةً ومسجداً لآداء صلاة عيد الاضحى المبارك هذا العام.

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خطة استعدادات مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشددا على رفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، موجهاً بتكثيف الحملات على المواقف والطرق والمزارات السياحية والأسواق، والتواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية، لتحقيق الاستجابة السريعة والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام محافظة الفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، ووكلاء الوزارة، ورؤساء مجالس المدن، ومديري المديريات الخدمية، والمتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

تناول الاجتماع، بحث استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وخطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة أيام العيد وما قبلها، للتأكد من الجاهزية والتأهب إلى الدرجة القصوى، والجدية فى العمل واليقظة التامة، من خلال اللجان المشكلة في  كل قطاع من القطاعات على حده، للتعامل الفوري مع أي أحداث قد تطرأ، والاستجابة بشكل عاجل لشكاوى المواطنين، من خلال غرف العمليات بكل مركز من مراكز المحافظة بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة الفيوم.

 

وأكد محافظ الفيوم، تطبيق الضوابط التى أقرتها وزارة الأوقاف فيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى بالساحات والمساجد، بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مشدداً على المتابعة المستمرة من رؤساء المدن ومسئولي مديرية الأوقاف لجميع الإجراءات المنظمة لذلك، وفي هذا الشأن أوضح ممثل مديرية الأوقاف بالفيوم، أنه تم تخصيص 1523 ساحةً ومسجداً لآداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بواقع عدد 1439 مسجداً، وعدد 84 ساحةً، ووجه محافظ الفيوم بتكثيف عمليات النظافة بنطاق الساحات والمساجد المخصصة لصلاة عيد الأضحى المبارك.
 

محافظ الفيوم يترأس الاجتماع التنسيقى الأول لبرنامج "أسرة"

 

 

 

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