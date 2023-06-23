انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة.. نهاية حزينة لرحلة الغواصة "تايتن"

نهاية حزينة للغواصة “تاتين” بعد 4 أيام على فقدانها في أعماق المحيط الأطلسي، حيث أعلن غفر السواحل الأميركي مقتل ركابها الخمسة نتيجة انفجار داخلي كارثي، مستبعدًا وقوع تصادم بين الغواصة و"تايتانيك"، وجاء ذلك خلال تقرير عرضته فضائية العربية.



كما أكد خفر السواحل الأمريكي في مؤتمر صحافي عدم سماع أي صوت لانفجار أثناء عملية البحث عن الغواصة، فيما أعلن أن التحقيقات ستستمر لمعرفة أسباب الانفجار.



وجدير بالذكر أن الغواصة تيتان كانت في رحلة لاستكشاف حطام سفينة “تايتنيك” على عمق نحو 4 آلاف متر شمال المحيط الأطلسي؛ لكنها اختفت بعد ساعة و45 دقيقة على غطسها.