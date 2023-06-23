تهديد قوي من الاتحاد الأوروبي لأي دولة تساعد روسيا بالالتفاف على العقوبات

هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، بفرض عقوبات على دول تساعد روسيا بالالتفاف على العقوبات.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي بيوتر واوزيك، اليوم الجمعة، إن الاتحاد الأوروبي بدأ العمل على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا ويهدف إلى استهداف أربعة قطاعات رئيسية للاقتصاد الروسي.

وتابع في تصريح لوكالة الصحافة البولندية: "نحن نعمل بالفعل على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات"، مضيفا أن وارسو تخطط "لإزالة أربعة مكونات توفر لروسيا موارد مالية كبيرة".

قال واوريك أيضا إنه من الصعب التنبؤ بموعد تبني حزمة العقوبات الثانية عشرة.

ويوم الأربعاء، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات ضد روسيا بهدف تعزيز القيود الحالية ومنع الدول الأخرى والشركات من التحايل على التدابير الحالية.

تحظر الحزمة عبور المزيد من السلع والتكنولوجيا التي تم تصديرها من الاتحاد الأوروبي إلى البلدان الثالثة عبر الأراضي الروسية التي قد تسهم في التعزيز العسكري والتكنولوجي الروسي.

وتحد الحزمة أيضا من بيع هذه البضائع إلى البلدان الثالثة التي قد تعيد بيعها إلى روسيا. وسع الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد وسائل الإعلام الروسية وحظر خمس قنوات أخرى من البث.

لطالما شعر مسؤولو الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء زيادة الطلب على منتجات الاتحاد الأوروبي من جيران روسيا مثل أرمينيا أو كازاخستان أو قيرغيزستان أو تركيا أو الصين.

تبرر موسكو الحرب على أوكرانيا كمعركة وجودية من أجل أمنها الخاصة ، وتقول إن الغرب يفشل في محاولة عدوانية لخنق اقتصادها وسحق قوته.

وتمتد حزمة الاتحاد الأوروبي على تعليق تراخيص البث في الاتحاد الأوروبي لخمس وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة الروسية.

وللحد من ممارسة السفن التي تقوم بتحميل النفط الخام الروسي أو المنتجات البترولية في البحر، تحظر الحزمة الوصول إلى موانئ الاتحاد الأوروبي للسفن التي تشارك في عمليات نقل السفينة إلى السفن إذا كان هناك سبب للاشتراك في أن الشحن من أصل روسي.