سينما هيبس تشهد انطلاق المرحلة الثانية من تدريبات "ابدأ حلمك" بالوادي الجديد

شهد مسرح وسينما هيبس بالخارجة، انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من تدريبات مشروع "ابدأ حلمك"، للتدريب على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، بمحافظة الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

تقام المرحلة الثانية خلال الأسبوع الحالي وتعتبر التدريب العملي بعد التدريب التأسيسي للمتدربين وبحضور المدربين كافة، حيث تم التدريب الموسيقي مع المايسترو حسام حسني على أغاني: "يا بحر الهوى"، "مصر يامه يا بهية"، "الأرض بتتكلم عربي"، "الله يا سيدي"، "أهيم شوقا"، أما المخرج خالد ابو ضيف، فدرب المشاركين على الحروف التي تخرج من أقصى اللسان، مثل حروف القاف، الكاف، والحروف التي تخرج من وسط اللسان مثل ج، ش، الياء الساكنة، ض، ل.

وفي ورشة التدريب على التمثيل قام المخرج أحمد السيد، بشرح التدريبات الأساسية للممثل، وكيفية استخدام أدواته وتطويرها وشهدت تدريبات التمثيل استخدام نماذج من مربعات ابن عروس، وتدريبات القدرة على التعبير الصوتي والحركي، وأيضا فكرة الخيال والقدرة على الاستيعاب.

التدريبات أقيمت بحضور ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي، والمخرج أحمد طه المدير الفني للمشروع، وابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، كما تقام التدريبات بالتوازي بقصر ثقافة موط بالداخلة.

وأكد المدير الفني للمشروع أن المرحلة التدريبية الثانية تهدف إلى تحفيز المتدربين على استخدام حصيلة ما اختبروه من مفاهيم نظرية وتدريبات عملية من أجل صياغة مقاطع مسرحية قصيرة (درامية وإيمائية وغنائية وراقصة) قائمة في معظمها على الارتجال، موضحا أن التدريبات المكثفة سوف تستكمل بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى استعدادا لمشروع التخرج.

ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها هيئة قصور الثقافة ويهدف إلى تدريب أبناء المحافظات عبر ورش مجانية على فنون المسرح وإعداد الممثل الشامل، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، ويرأس اللجنة المنظمة للمشروع الدكتور هاني كمال المدير التنفيذي للمشروع.