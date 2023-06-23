مركز التحاليل الدقيقة بجامعة القاهرة يعلن عن التدريب الصيفى لهؤلاء الطلاب.. تفاصيل

أعلن مركز التحاليل الدقيقة جامعة القاهرة، عن بدء التسجيل بالتدريب الصيفى بالكيمياء الجنائية لطلاب و خريجين الكليات العلمية (علوم / زراعه/صيدلة / بايوتكنولوجى / طب / بيطرى)، للتسجيل والتفاصيل يجب ملء الاستمارة bit.ly/3MuvyLJ.

كما أوضح مركز التحاليل الدقيقة ، انه يمكن الحجز من خلال التوجه لمركز التحاليل الدقيقة بكلية العلوم جامعة القاهرة - يوميا من 9ص حتى 1:30م



جامعة القاهرة

على الجانب الآخر ، استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، السيد فيكتور هوجو سفير جمهورية باراجواي بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية بين جامعة القاهرة وجامعات جمهورية باراجواي في أمريكا اللاتينية، وذلك بحضور الدكتور محمد العطار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



وتطرق اللقاء، إلى النقاش حول أهمية تشجيع البحث العلمي والابتكار والتعليم التقني والعلمي، وتبادل الأساتذة والطلاب، وإنشاء درجات علمية مزدوجة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية الانفتاح على مختلف الثقافات والمعارف، وتعميق المعرفة المُتبادلة بين المجتمعات، والإطلاع على تجارب الآخرين، وهو ما يُمثل أحد مسارات جامعة القاهرة في النهوض بمنظومة العملية التعليمية والبحثية بها.

وقال الدكتور محمد الخشت، خلال اللقاء، إن جامعة القاهرة شهدت خلال السنوات الأخيرة تطورات كبيرة وضعتها في سياق جامعات الجيل الرابع، مشيرًا إلى حرص الجامعة على فتح آفاق التعاون الدولى الأكاديمي والبحثي في مختلف المجالات مع جامعات عالمية مرموقة، وإنشاء العديد من الدرجات العلمية المشتركة معها، بما يدعم العملية التعليمية والبحثية.