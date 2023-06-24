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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. انتهاء دورة المحكمة التدريبية في كلية الحقوق جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن موعد انتهاء جلسات دورة المحكمة التدريبية، لطلاب الفرقة الرابعة، هو اليوم السبت 24 يونيو 2023.

وأكدت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن حضور الثلاث محاضرات “إجباري”؛ لاجتياز دورة المحكمة التدريبية.

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية، فكرة عملية، تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي؛ للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها.

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

وكان الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، قد اعتمد جدول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة “انتظام - انتساب - الشعبة الإنجليزية" خلال الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

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