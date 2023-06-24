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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو مسلم يكشف المباراة الأهم لمنتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية

صدى البلد

أكد أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق أن منتخب مصر الأولمبي قادر على حصد كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.


قال أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "المباراة الأولى والافتتاحية لمنتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم الأفريقية ستكون الأهم"

وأضاف: "منتخب مصر الأولمبي إذا بدأ بقوة البطولة سيصل إلى نقطة بعيدة"

واختتم: "منتخب مصر الأولمبي قادر على حصد اللقب". 

 

وتستعد المغرب لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم تحت 23 عاما، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، حيث تنطلق المسابقة غدا السبت، وتستمر حتى يوم 8 يوليو المقبل، بمشاركة منتخب مصر

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