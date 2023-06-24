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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يكشف شروط الأهلي لضم أشرف بن شرقي.. تفاصيل

صدى البلد

كشف فرج عامر عن شروط الأهلي للموافقه علي ضم أشرف بن شرقي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر: أشرف بن شرقي معروض على الأهلي انتقال حر بدون مقابل من نادي الجزيرة الاماراتي، علي سبيل الاعارة لمدة موسم واحد مشكلة بن شرقي ارتفاع راتبة السنوي الذي يتخطي ٢,٢  مليون دولار سنويا ، الاهلي رفض دفع مثل هذا الراتب ، واشترط دفع مليون دولار سنويا فقط وبشرط موافقة مارسيل كولر.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف عودة أشرف بن شرقي نجم الجزيرة الإماراتي للزمالك .

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن الجزيرة الإماراتي قرر الاستغناء عن جميع المحترفين لديه خاصة وأن الأداء لم يكن جيدا ولم يتوج الفريق بأي بطولة لهذا الموسم .

 

وأضاف شوبير أن راتب أشرف بن شرقي مع الجزيره هو ٢ مليون و١٠٠ ألف دولار سنويا ويتبقي في عقده موسم آخر.

 

وأضاف أن الجزيرة مستعد لتحمل نصف راتب اللاعب ورحيله مجانا لأي فريق على أن يتحمل الفريق الآخر باقي راتبه.

 

وتابع أن الجزيرة قرر الموافقه علي رحيل بن شرقي مجانا بشرط أن يدفع له النادي الجديد راتبه مع امكانيه تحمل نصف راتب اللاعب .

بن شرقي عروض بن شرقي - الأهلي

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