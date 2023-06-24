بوسي: التزمت بكتمان زواجي خوفا من الحسد

‏قالت الفنانة بوسي أنها تؤمن بالحسد لذلك كانت تلتزم بالكتمان في موضوع زواجها وأيضا تتبع هذا الأمر في عملها وتحاول أن تلتزم بالكتمان حتى يسير الأمر على نحو جيد.

وتابعت بوسي خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، الجمعة، أن كل الناس تؤمن بالحسد لأنه مذكور في القرآن ولا تحب أن يتدخل احد في حياتها الشخصية أو يعرف معلومات شخصية عنها وموضوع الزواج جاء بسرعة كبيرة ولم تكن تريد أن تعمل حفل زفاف لكن زوجها أصر على ذلك.

الفيديو المثير للجدل

وأضافت أما الفيديو المثير للجدل الذي انتشر في فرحها عندما كانت تقول: "عليا الطلاق أبوظ الجوازة"، انها كانت غاضبة بسبب "الكعب العالي" وكانت تمزح مع احد الأشخاص ولم يكن زوجها.