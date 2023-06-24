عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوسي: التزمت بكتمان زواجي خوفا من الحسد

الفنانة بوسي
الفنانة بوسي

‏قالت الفنانة بوسي أنها تؤمن بالحسد لذلك كانت تلتزم بالكتمان في موضوع زواجها وأيضا تتبع هذا الأمر في عملها وتحاول أن تلتزم بالكتمان حتى يسير الأمر على نحو جيد.

بوسي عن اعتزال ميريهان حسين: موهبة وعندها إمكانيات جامدة

بوسي تكشف سر عدم حضور الليثي فرحها.. وترد على تصريحات سعد الصغير

وتابعت بوسي خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، الجمعة، أن  كل الناس تؤمن بالحسد لأنه مذكور في القرآن ولا تحب أن يتدخل احد في حياتها الشخصية أو يعرف معلومات شخصية عنها وموضوع الزواج جاء بسرعة كبيرة ولم تكن تريد أن تعمل حفل زفاف لكن زوجها أصر على ذلك.

 

الفيديو المثير للجدل

 

وأضافت أما الفيديو المثير للجدل الذي انتشر في فرحها عندما كانت تقول: "عليا الطلاق أبوظ الجوازة"، انها كانت غاضبة بسبب "الكعب العالي" وكانت تمزح مع احد الأشخاص ولم يكن زوجها.

بوسي الحسد حبر سري أسما إبراهيم فرح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

فرج عامر يكشف شروط الأهلي لضم أشرف بن شرقي.. تفاصيل

موعد صرف معاشات يوليو.. الآن في ماكينات ATM ومن البنوك غدا الأحد

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

كاش مايوه شيفون .. أمينة خليل تثير الجدل من المالديف

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

ترشيحاتنا

روسيا .. منطقة ليبيتسك تعلن تعزيز الإجراءات الأمنية بعد تمرد فاجنر

وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي: نحرص على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية

العريس مات بعد عقد القران بساعة.. قصة زفاف مأساوية تثير الجدل بأمريكا

من البداية للنهاية.. جابر القرموطي يرصد مراحل تجميع وتصنيع أتوبيسات النقل الجماعي.. فيديو

مسلسل ليه لا الحلقة 4.. نيللي كريم تعتذر لابنها وتبتعد عن أحمد طارق

أكلات عيد الأضحى .. طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكملات غذائية تخفف أعراض الإقلاع عن التدخين.. إليك الأنواع المفيدة

بعد خبر وفاتها.. الفنانة ياسمين أيمن : معنديش عربية ومش أنا صاحبة الحادثة

ثقافة المنيا تقدم «طق طق ابن الغابة» على مسرح المحافظة|صور

ماذا يحدث لك عند تناول طبق من البليلة يوميا؟.. لن تتوقع

فيديو

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ