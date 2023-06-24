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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لا يسكت فمكم سوى حفنة من المال.. أسطورة السعودية يهاجم كاراجر ونيفيل

ياسر القحطاني
ياسر القحطاني

هاجم ياسر القحطاني، أسطورة كرة القدم السعودية، جيمي كاراجر، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، وجاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد السابق.

وكان جيمي كاراجر وجاري نيفيل، طالبا مؤخرا بمنع انتقال نجوم كرة القدم الأوروبية إلى الدوري السعودي.

وكتب ياسر القطحاني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "كنت أتمنى أن لا أتكلم في هذا الموضوع ، ولكن هناك أحياناً من يجبرك على ان ترد عليه لسببين، السبب الأول أن الموضوع يخص بلدي، والسبب الثاني أن المتكلمين جيمي كاراجر وجاري نيفيل “الساذجين” يتكلمون عن بلدي".

وأضاف: "كيف سمحتم لأنفسكم أيها المهرجين بأن تتكلموا عن بلد يبحث عن التطور لرياضتها المحلية دون أن يضّر بأحد ودون أن يخالف أي أنظمة".

وتابع: "ماذا عن صفقات الأمريكان والأوربيون في دوريكم وفي اوروبا بأكملها؟ أعلم تماماً أن أمثالكم لا يسكت فمه سوى حفنة من المال فقد تعودتم على جعل هذا الأمر مصدر رزقكم وهذا ما جعلكم منبوذين لدى محبي كرة القدم".

واستطرد: "وبما أنني ذكرت أوروبا فأحب أن أوجه معلومة فقط لرئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أليكساندر تشيفرين، قبل أن تتكلم عن مشروع التطور الرياضي السعودي العظيم، كنت أتمنى أن تحاول أن تطوّر كرة القدم في بلدك ولا تشغل نفسك في بلد تأهل منتخبها لكأس العالم أكثر بـ 6 مرات عن منتخب بلدك".

واختتم: "في النهاية لن تستطيع مجموعة من المهرجين إيقاف عجلة التطور الرياضي السعودي الذّي يقوده أميرنا الملهم محمد بن سلمان، ولكنني أدعوكم للاستمتاع بالرحلة واتركوا القيادة لنا".

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