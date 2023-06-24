مدبولي يتفقد مشروع تطوير سور مجري العيون

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون والمرحلة الثانية من مساكن روضة السيدة زينب بجوار متحف الحضارة .

واستمع مدبولي لشرح حول المشروع الذي يعد من ضمن مشروعات تطوير العشوائيات.

ورافقه وزير الإسكان والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة .

وكان قد تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مقابر صلاح سالم بمحافظة القاهرة في اطار جوله تفقدية بعدد من مناطق القاهرة التاريخية.

وكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإنشاء "مقبرة الخالدين" في موقع مناسب، لتكون صرحاً يضم رفات عظماء ورموز مصر من ذوي الاسهامات البارزة في رفعة الوطن، على أن تتضمن أيضاً متحفاً للأعمال الفنية والأثرية الموجودة في المقابر الحالية، ويتم نقلها من خلال المتخصصين والخبراء، بحيث يشمل المتحف السير الذاتية لعظماء الوطن ومقتنياتهم، ويكون هذا الصرح شاهداً متجدداً على تقدير وتكريم مصر لأبنائها العِظام وتراثها، ولتاريخها الممتد على مر العصور والأجيال.

ورافقه وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة .