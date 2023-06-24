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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مريم الخشت تحتفل بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني

مريم الخشت
مريم الخشت

احتفلت الفنانة الشابة مريم الخشت، ليلة أمس الجمعة 23 يونيو، بخطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، ولم تكشف عن هويته، وذلك وسط الأهل والأصدقاء. 

ونشرت الفنانة مريم الخشت، عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، عدة صور من حفل الخطوبة، وظهرت فيها بجوار عريسها ويحيطها الاصدقاء والمقربين. 

وظهرت مريم الخشت، في حفل خطبتها، بفستان صيفي، باللون الأزرق الفاتح، مفتوح من الأمام، أبرز أناقتها. 

خطوبة مريم الخشت 
خطوبة مريم الخشت 
خطوبة مريم الخشت 

أحدث أعمال مريم الخشت

وكانت مريم الخشت، شاركت في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، في مسلسل عملة نادرة، مع الفنانة نيللي كريم. 

مسلسل "عملة نادرة" بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو ريه، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رؤوف، كريم عبد القوي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور امير عبد العاطي، مصحح اللهجة عبد النبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل، وإنتاج جمال العدل.

كما شاركت مريم الخشت، في بطولة مسلسل مجنونه بيك، مع الفنان أمير المصري، والمخرج جو بو عيد. 

ويتناول مسلسل مجنونة بيك، قصة فتاة تعاني من اضطرابات نفسية صعبة تجعلها تتخذ قرارات تظن أنها ستجلب لها السعادة، مجنونة بيك من بطولة مريم الخشت، أمير المصري وآدم الشرقاوي، إنجي كيوان، انتصار، مراد مكرم، المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار عمرو مدحت، وإخراج جو بو عيد وإنتاج Sproductions سالي والي.

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