مدبولي يتفقد المنطقة التراثية التابعة لتلال الفسطاط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل المنطقة التراثية التابعة لتلال الفسطاط ورافقه وزراء التنمية المحلية والاسكان ومحافظ القاهرة .



وتعد المنطقة الثراثية، أحد المناطق المميزة، وبها محور رئيسى على متحف الحضارة ويحيط بها مجموعة من الساحات التى تشمل أنشطة ثقافية ومطاعم، وغير ذلك من الخدمات، كما أنه من المقرر أن تُقام بها احتفالات على مدار العام.



وتشمل المنطقة الثراثية الأعمال الخاصة بالبوابة الرسمية بطول 47 مترا بارتفاع 17 م، إلى جانب 4 مطاعم وكافتيريات بمسطح مبنى 216 م، و3 نوافير بمسطح 2123 م، و 3 غرف طلمبات، وأعمال البنية التحتية والزراعات لمسطح 26,864 م.



واستمع مدبولي لشرح حول تطوير المنطقة التراثية ، ويعدُ المشروع أحد أهم مشروعات تطوير المناطق التاريخية والأثرية التي تُنفذها الدولة

وكان قد تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع تطوير منطقة سور مجري العيون والمرحلة الثانية من مساكن روضة السيدة زينب بجوار متحف الحضارة .