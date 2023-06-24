ضبط كمية مخدرات مهربة مع ركاب أوكرانيين في مطار شرم الشيخ

تمكن رجال الجمارك بالادارة الثانية بمطار شرم الشيخ الدولي برئاسة أحمد السيد النجار تحت اشراف الدكتور أحمد حسين

المدير العام لجمارك فروع جنوب سيناء من ضبط محاولة كمية من بودرة يشتبة أن تكون مخدر الآيس بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بولندا على رحلة طائرة خطوط SkyUp اشتبة سلام لطفي شاهين مأمور اللجنة الجمركية في راكب وراكبة أثناء محاولتهما الخروج من صالة الوصول حيث تبين من مراجعة جوازات السفر أن جنسيتهما أوكرانية وقادمين من بولندا وتلاحظ ارتباك الراكبان وترددهما في الإجابة على الأسئلة المتبعة .

وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة ضياء الدين محمد مأمور الفحص فأفاد بوجود كثافات معتمة في الحقائب .

قام سلام لطفى بتكليف أحمد علي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وتكليف محمد عادل سلام مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فاكتشفا وجود قاع حقائب خشبى زائف للحقائب فتم كسر القاع الخشبي الزائف فتبين وجود لفافات كبيرة الحجم بطول الحقائب تحت القاع الخشبي ملفوفة باللاصق العاكس ، بفتح اللفافات تبين وجود 24 كيلو جرام من مادة بيضاء اللون يشتبة أن تكون مخدر الآيس.

وتم التفتيش وعد وتحريز المضبوطات بحضور أحمد أحمد شبل رئيس قسم الأمن الجمركي وأمير عبدالعظيم عزب مباشر مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي جنوب سيناء .

قرر أحمد السيد النجار مدير الادارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط لرقمى 3 و4 لسنة 2023 بعد العرض على الدكتور أحمد حسين مدير عام الإدارة لجمارك فروع جنوب سيناء الذى قرر عرض الركاب المضبوطات على النيابة العامة المختصة

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والمستشار سلمي سالم سلمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.