وزارة الدفاع البريطانية: روسيا دخلت مرحلة الصراع مع فاجنر

في تعليقها على الأحداث الجارية في روسيا،

اعتبرت وزارة الدفاع البريطانية، إن الخلاف بين موسكو ومجموعة فاجنر وصل إلى حد “المواجهة العسكرية الصريحة”، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن فاجنر يمتلك الآن على الأرجح مواقع أمنية رئيسية في روستوف، بما في ذلك مقر العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع أن هناك القليل من الأدلة على إندلاع قتال بين قوات فاجنر، والقوات الروسية، ما يشير إلى إلى أن الأخيرة ما زالت ”سلبية” أو حتى ”ترضخ” لفاجنر.

وقال قائد فاجنر، إن قوات روسية انضمت إليه بالفعل خلال سيطرته على المدينة الروسية.

وشددت الوزارة البريطانية، على أن ولاء القوات الروسية أمر بالغ الأهمية لكيفية سير الأمور ، حيث وصفت الوزارة ذلك بأنه ”التحدي الأكبر للدولة الروسية في الآونة الأخيرة”.