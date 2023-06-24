قضايا الدولة تهنئ السيسي والشعب بعيد الأضحى وذكري ثورة 30 يونيو

هنأ المستشار محمد بكر رئيس هيئة قضايا الدولة ، و مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما هنأت قضايا الدولة الرئيس السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

وتضرع رئيس هيئة المجتمعات العمرانية إلى الله تعالى أن يتقبل منا جميعاً صالح الأعمال وأن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والتنمية والازدهار.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة المتحدث الرسمي باسمها.