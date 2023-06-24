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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يعتمد تنسيق المرحلة الأولى للتعليم الفنى

تتسيق
تتسيق

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنسيق المرحلة الأولى للصف الأول الثانوي بالتعليم الفني بالمحافظة بنوعياتها (صناعي- زراعي- تجاري وفندقي - ومزدوج) للعام الدراسي القادم 2023 / 2024 ، للحاصلين على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي (بنين- بنات) والاعدادية المهنية (دور أول) من مدارس محافظة القليوبية فقط.

ويبدأ تقديم الطلبات اعتبارا من يوم الخميس الموافق 6 يوليو 2023 وحتى الخميس 10 اغسطس 2023 للحاصلين على شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسى (الاعدادية العامة- الاعدادية المهنية) (دور اول) 2022/2023 من مدارس القليوبية فقط مع السماح بتقدم الطلاب الى المدارس التى يرغبونها دون التقيد بشرط الادارة التعليمية تيسيرا على ذويهم وتخفيفيا للاعباء.

اولا: مدارس التعليم الثانوي الصناعى
- مدرسة بنها الثانوية الميكانيكية العسكرية بنين (الاعدادية العامة 200 درجة)
- مدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية العسكرية بنين ( الاعدادية العامة 190 درجة وللمهني 170 درجة)
- مدرسة القناطر الخيرية الصناعية العسكرية بنين (الاعدادية العامة 185 درجة وللمهنى 175 درجة)
- مدرسة شبين القناطر الصناعية العسكرية بنين (الاعدادية العامة 185 درجة)
- مدرسة العبور الثانوية الصناعية العسكرية المشتركة (الاعدادية العامة 190 درجة للبنين و200 درجة بنات)
- مدرسة السادات الثانوية الصناعية بنين بالخانكة (الاعدادية العامة 190 درجة و وللمهني 175 درجة)
وهذه المدارس تقبل حتى اكتمال الاعداد فى حدود الكثافات المقررة
- مدرسة بنها الثانوية الزخرفية العسكرية بنين (الاعدادية العامة 185 و وللمهني 170 درجة)
- مدرسة طوخ الثانوية الصناعية العسكرية بنين (الاعدادية العامة 190 درجة وللمهني 170 درجة)
- مدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية العسكرية بنين  بشبين القناطر (الاعدادية العامة 190 درجة)
- مدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية العسكرية بنين بحي شرق شبرا الخيمة ( الاعدادية العامة 185 درجة)
- مدرسة الشهيد محمد محمد على عبد العال الصناعية العسكرية بنين بحي شرق شبرا الخيمة (الاعدادية العامة 175 درجة والمهنى 170 درجة)
- مدرسة شلقان الثانوية الصناعية العسكرية بنين بالقناطر الخيرية (الاعدادية العامة 180 درجة)
- مدرسة قليوب الثانوية الصناعية العسكرية بنين (الاعدادية العامة 185  درجة وللمهني 170 درجة)
- مدرسة طنان الثانوية الصناعية العسكرية بنين بقليوب(الاعدادية العامة 180 درجة)
- مدرسة الخصوص الثانوية الصناعية العسكرية بنين (الاعدادية العامة 195 درجة)
- مدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة العسكرية بنين بحي غرب شبرا الخيمة (الاعدادية العامة 190 درجة وللمهني 170 درجة)
وهذه المدارس تطبق منظومة الجدارات المهنية وتقبل حتى اكتمال الاعداد فى حدود  الكثافات المقررة
- مدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات (الاعدادية العامة 185 درجة)
- مدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز الصناعية بنات بطحلة بمدينة بنها (الاعدادية العامة 180 درجة وللمهني 170 درجة)
- مدرسة شبلنجة الثانوية الصناعية بنات ببنها (الاعدادية العامة 200 درجة)
- مدرسة بلتان الثانوية الكهربائية بنات بطوخ (الاعدادية العامة 205 درجة)
- مدرسة برشوم الثانوية الصناعية بنات بطوخ (الاعدادية العامة 190 درجة)
- مدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوي الصناعية بنات بمشتهر طوخ (الاعدادية العامة 200 درجة )
- مدرسة كفر شكر الصناعية بنات (الاعدادية العامة 195 درجة وللمهنى 180 درجة)
- مدرسة عبد المجيد عامر الصناعية بنين بالقناطر الخيرية( الاعدادية العامة 175 درجة)
- مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات (الاعدادية العامة 195 درجة وللمهني 170 درجة)
- مدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات بقليوب (الاعدادية العامة 205  درجة)
- مدرسة عرب الصوالحة الثانوية الكهربائية بنين بشبين القناطر (الاعدادية العامة 180 درجة)
- مدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية بنات بشبين القناطر (الاعدادية العامة 180 درجة)
- مدرسة اجهور الثانوية الصناعية بنين بمدينة قها (الاعدادية العامة 185 درجة )
- مدرسة الشهيد عصام يونس عبد الفتاح الصناعية بنات بالخانكة (الاعدادية العامة 195 درجة والمهنى 170 درجة)
- مدرسة فاطمة الزهراء الصناعية بنات بحي شرق شبرا الخيمة ( الاعدادية العامة 185 درجة)
- مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات بحي غرب شبرا الخيمة  (الاعدادية العامة 190 درجة وللمهني 170 درجة)
وهذه مدارس تطبق منظومة الجدارات المهنية وتقبل حتى اكتمال الاعداد فى حدود الكثافات المقررة
- مدرسة القناطر الخيرية الصناعية البنات  (الاعدادية العامة 195 درجة وللمهنى 170 درجة)
- مدرسة شبين القناطر الثانوية الصناعية بنات (الاعدادية العامة 185 درجة)
- مدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات بحي غرب شبرا الخيمة (الاعدادية العامة 190 درجة)
تقبل حتى اكتمال الاعداد فى حدود الكثافات المقررة

• مدارس التكنولوجيا التطبيقية يتم التقدم اليها  وفق الشروط المعلن عنها باشراف وحدة تشغيل وادارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة للوزارة 
• المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحطة مياه مسطرد طبقا لشروط اعلان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بحد ادني 260 درجة

ثانيا: مدارس التعليم الثانوي الزراعي

- مدرسة بنها الثانوية الزراعية العسكرية (الاعدادية العامة بنين 155 درجة وبنات 165 درجة وللمهنى 140 درجة للبنين والبنات ) وتطبق نظام الجدارات الفنية 
- مدرسة مشتهر الثانوية الزراعية العسكرية (الاعدادية العامة بنين 155 درجة وبنات 165 درجة وللمهنى 140 درجة للبنين والبنات ) وتطبق نظام الجدارات الفنية 
- مدرسة القناطر الخيرية الزراعية العسكرية (الاعدادية العامة بنين 155 درجة)
- مدرسة الخانكة الثانوية الزراعية (الاعدادية العامة 155 درجة للبنين وللمهنى 140 درجة للبنين والبنات) وتطبق نظام الجدارات المهنية
- مدرسة الشهيد مساعد ايمن عبد الهادي الزراعية العسكرية بكفر شكر (الاعدادية العامة بنين وبنات 145 درجة وللمهنى 140 درجة للبنين والبنات ) وتطبق نظام الجدارات الفنية 
- مدرسة مسطرد الثانوية الزراعية العسكرية بحي شرق شبرا الخيمة (الاعدادية العامة بنين 155 درجة وبنات 165 درجة) وتطبق نظام الجدارات الفنية 
- مدرسة مسطرد الثانوية الفنية الزراعية بحي شرق شبرا الخيمة (الاعدادية العامة بنين 190 درجة وبنات 175 درجة) وتطبق نظام الجدارات الفنية (تصنيع غذائي)

ثالثا: مدارس وفصول التعليم والتدريب المزدوج

- مدرسة العبور الثانوية الصناعية المشتركة (الاعدادية العامة للبنين والبنات 160درجة) (فصول ملحقة بالمدرسة)
- مدرسة ماى واي الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالعبور (الاعدادية العامة للبنين والبنات 190 درجة) (مدرسة داخل مصنع)
- مدرسة العسكري الثانوية الفنية لتعليم والتدريب المزدوج بالعبور (الاعدادية العامة للبنين والبنات 180 درجة) (مدرسة داخل مصنع)
- مدرسة احمد عرابي الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالعبور (الاعدادية العامة للبنين والبنات 160 درجة) (مدرسة داخل مزرعة)
- مدرسة الفنية للتعليم والتدريب المزدوج باسكو بحي شرق شبرا الخيمة ( الاعدادية العامة للبنين والبنات 160 درجة )( مدرسة مستقلة)
- مدرسة المقاولون العرب الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بحي شرق شبرا الخيمة(الاعدادية العامة بنين وبنات 250 درجة) ( مدرسة داخل مصنع)
- مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات بحي غرب شبرا الخيمة (الاعدادية العامة 160 درجة) (فصول ملحقة بالمدرسة)
- مدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية بنات (الاعدادية العامة 160 درجة) (فصول ملحقة بالمدرسة)
- مدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز الصناعية بنات ببنها (الاعدادية العامة 160 درجة) (فصول ملحقة بالمدرسة)
- مدرسة الشهيد سامح عبد المعبود الصناعية بنات (الاعدادية العامة 160 درجة) (فصول ملحقة بالمدرسة)
- مدرسة القناطر الخيرية الثانوية الصناعية بنات (الاعدادية العامة 160 درجة) (فصول ملحقة بالمدرسة)
- مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات (الاعدادية العامة 160 درجة) (فصول ملحقة بالمدرسة)

رابعا: مدارس التعليم الثانوي التجاري والفندقي

- المدارس الثانوية التجارية 165 درجة للبنين و160 درجة للبنات (جميع الادارات) 
- مدرسة القناطر الخيرية التجارية المشتركة 190 درجة للبنين و160 درجة للبنات
- مدرسة بلتان التجارية المشتركة بطوخ 185 درجة للبنين و160 درجة للبنات
- وباقي المدارس التجارية المشتركية 170 درجة للبنين و160 درجة للبنات (جميع الادارات) 
مدارس ثانوية تجارية غير مطبق بها منظومة الجدارات المهنية

- مدرسة ناصر التجارية العسكرية (العسكرية) بطوخ (165 درجة للبنين و180 درجة للبنات)
- مدرسة فؤاد محي الدين التجارية بنات بطوخ 170 درجة 
- مدرسة العمار التجارية المشتركة بطوخ 175 درجة للبنين و170 درجة للبنات
- مدرسة كفر شكر التجارية المشتركة (العسكرية) 165 درجة للبنين و180 درجة بنات
- مدرسة العبور التجارية المشتركة 175 درجة للبنين و170 درجة 170 درجة
- مدرسة سنهرة التجارية المشتركة بقها ( 175 درجة للبنين و170 درجة للبنات)
- مدرسة ورش ابو زعبل التجارية المشتركة بالخانكة ( 175 درجة للبنين و170 درجة للبنات)
- مدرسة طحوريا التجارية المشتركة بشبين القناطر (175 درجة للبنين و170 درجة للبنات)
- مدرسة الشهيد مصطفي لطفي التجارية بنات بحي غرب شبرا الخيمة 200 درجة 
- مدرسة شبرا الخيمة الفنية التجارية المشتركة بحي غرب شبرا الخيمة 210 درجة للبنين و195 للبنات
- مدرسة بنها الفنية التجارية المشتركة 210 درجة للبنين و195 للبنات

مدارس تطبق منظومة الجدارات المهنية وتقبل فى حدود الكثافات المقررة والفصول المتاحة
المدارس الفندقية
- مدرسة القناطر الخيرية الفندقية ب220 درجة للبنين و210
درجة بنات
- مدرسة بنها الفندقية ب220 درجة للبنين و210 درجة للبنات
- مدرسة شبرا الفندقية بحي شرق شبرا الخيمة ب220 درجة للبنين و210 درجة للبنات يطبق بها منظومة الجدارات وتقبل نزولا بالمجموع وفى حدود الكثافات المقررة والفصول والموارد المتاحة بالمدرسة بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

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القليوبية الإعدادية العامة الإدارة التعليمية الثانوية الصناعية شهادة إتمام الدراسة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي مدارس التعليم الثانوي مرحلة التعليم الأساسى منظومة الجدارات

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