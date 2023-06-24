استعدادا لعيد الأضحى.. وزير الزراعة يوجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بزيارة مفاجئة للمنافذ التابعة للوزارة ومعرض خير مزارعنا لأهالينا يرافقه المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة للاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.

يأتي ذلك في اطار مبادرة كلنا واحد التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وفي ضوء توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمتابعة الاسواق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك



ووجه القصير المسئولين عن منظومة المنافذ بضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين خاصة اللحوم والالتزام بالاسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة .

واستمع وزير الزراعة إلى اراء بعض المواطنين واقتراحاتهم بشأن جودة وأسعار السلع التي تقدمها الوزارة واستمرار ضخها في منافذها خلال عيد الاضحى المبارك.

كما وجه المواطنون الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاستمرار دعمه لمنظومة الأمن الغذائي.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة أطلقت مبادرة خير مزارعنا لاهالينا، كما تقوم أيضا من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بطرح السلع الغذائية للمواطنين في كافة المحافظات بأسعار مخفضة في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء ورفع العبء على كاهل المواطنين