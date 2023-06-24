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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

زراعة أشجار وحملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الإدمان

حياة كريمة.. محافظ الغربية يؤكد استمرار فعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار أنشطة وفعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي ضمن خطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز كفر الزيات، قطور، المحلة وبسيون.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ لعدد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المحافظة بقرية قرانشو مركز بسيون، بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، والدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة والدكتور أحمد القللي وكيل وزارة القوى العاملة.

 

وتفقد محافظ الغربية في بداية الفعاليات القافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري أمام الوحدة البيطرية بالقرية، حيث تابع المحافظ تقديم أطباء الطب البيطري لكافة الخدمات البيطرية من علاج للأمراض الباطنية والتناسلية لكافة الحيوانات من أبقار، جاموس، أغنام وخيول، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات دم للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا، وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالترجيع والرش، كما قدمت القافلة خدماتها العلاجية للطيور وتم صرف جميع الأدوية بالمجان.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد القافلة الطبية التي نفذتها مديرية الصحة وجامعة طنطا في مدرسة أنس بن مالك، وتقدم خدماتها الطبية من كشف وعلاج للمواطنين من أهالي القرية والقرى المجاورة بالمجان، حيث تم توفير قاعات للكشف في تخصصات(باطنة، أطفال، عظام، جلدية، نساء، جراحة، رمد، أنف وأذن، تنظيم أسرة وأسنان).

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في سياق آخر تفقد المحافظ عدد من الفعاليات التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة بمركز الشباب، حيث تفقد ورش العمل للتدريب على الرسم  ومسابقة الشطرنج، كما تفقد أداء الاختبارات لإحدى الأكاديميات في لعبة كرة القدم، وذلك ضمن خطة المبادرة لاكتشاف المواهب وثقلها بقرى الريف المصري.

كما تفقد رحمي جانب من الأنشطة التي نظمتها مديرية التربية والتعليم داخل مدرسة الشهيد عبد الله محمود الصاوي، حيث نظمت المديرية عدد من الفقرات والورش الفنية، وأثنى المحافظ على أداء الطلاب موجهاً باستمرار تلك الورش الفنية والتي تساهم في تنمية مهارات أبنائنا الطلاب، كما وزع المحافظ ٤٠ كرتونة مواد غذائية و ٤٠ مساعدة مالية لعدد ٤٠ أسرة من الأسر المستحقة والأكثر احتياجا بالقرية مقدمة من مديرية التضامن الاجتماعي.

وخلال لقائه بالفلاحين في الندوة التوعوية التي نظمتها مديرية الزراعة بالتعاون مع نقابة الفلاحين، أوضح الدكتور طارق رحمي أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لا تقتصر فقط على إنشاء ورفع كفاءة البنية التحتية والأساسية، بل تهتم في المقام الأول بتنمية وبناء الإنسان وتمكينه اقتصاديا، ولذلك تحرص المحافظة على تكثيف تلك الأنشطة والفعاليات.

 واستمع المحافظ لطلبات ومقترحات الحاضرين، كما استمع إلى طلبات المواطنين خلال الفعاليات، موجها بدراستها وحلها على الفور.

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وعلى هامش الفعاليات قام المحافظ بمشاركة الشباب في زراعة عدد من الأشجار داخل القرية ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون شجرة، كما تابع حملات طرق الأبواب للتي يقوم بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان للتوعية بمخاطر التدخين والمخدرات وكيفية التعامل مع الخط الساخن.

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IMG-20230624-WA0037
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اكتشاف المواهب الأنشطة والفعاليات التربية والتعليم التنمية البشرية التضامن الاجتماع الدكتور حاتم أنور الداخلية والخارجية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور محمود سليم الطب البيطري القافلة البيطريه

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