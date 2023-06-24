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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجدي علام: مطالب السيسي بقمة ميثاق التمويل العالمي تتماشى مع الظروف الأفريقية

مجدي علام
مجدي علام

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وخبير البيئة، إن مؤتمر قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس الذي شارك فيه الرئيس السيسي له عدة محاور رئيسية وأشهر عنوان له هو "قمة الميثاق الدولي".


وأضاف الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وخبير البيئة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"،: "أخذنا كلاما كثيرا في التوصيات التي صدرت من قمم المناخ السابقة منذ عام 1992، وكل مرة تقول الدول النامية إنها ستدفع وتمول ولم يحدث شيء".

 

وأشار: "الدول الكبرى وعدت  بتمويل الدول النامية المتضررة من تأثير المناخ ولكن لم يحدث شيء، والرئيس السيسي أشار في القمة إلى دعوته بتمويل الـ 100 مليار دولار للقارة الأفريقية".

 

وأوضح  الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي وخبير البيئة، : "الرئيس السيسي أول رئيس جمهورية يطالب بإعادة هيكلة مؤسسات التمويل الدولية"، مؤكدا: "مطالب الرئيس السيسي  في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بباريس تتماشى مع الظروف الأفريقية".

 


 

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