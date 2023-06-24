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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نصير : شباب حماة الوطن مرشّح لدورة للتعرف على التجربة الصينية التنموية

صدى البلد

قال النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي إن استراتيجية وخطة عمل حزب حماة الوطن تعمل على تدريب ودعم قدرات كافة أعضاء الحزب وبخاصة الشباب ليساهموا مساهمة فعالة في البناء وخدمة الوطن بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة في ظل توجيهات القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف خلال لقاءه مع وفد شباب الحزب المرشحين للدورة التدريبية لدولة الصين برئاسة الدكتور عمرو سليمان المتحدث الرسمي للحزب وأمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة أن هذه الدورة تهدف الي اطلاع شباب الحزب للتعرف على تجربة الصين في التقدم والصعود كقوى اقتصادية كبرى ذات أهمية عالمية ومعالجتها  لمشكلة الفقر. وتاتي هذة الدورة التدريبيه  بناء علي اللقاء الذي تم بين أمين عام حزب حماه الوطن والسفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج" في إطار دعم العلاقات بين حزب حماه الوطن والحزب الشيوعي الصيني.


وأكد علي أن هذه الدورة تأتي في إطار تعاون مستمر وبناء مع الحزب الشيوعي الصيني لاستفادة شباب حزب حماة الوطن من التجربة التنموية في بناء الإنسان وسوف يعقبها دورات اخرى.


ووجه نصير الشكر للسفير الصيني بالقاهرة على دعمه ودورة في تنفيذ تلك الدورات التدريبية لشباب الحزب والتي تساهم مساهمة فعالة في بناء تلك الكوادر وتحقيق طموحات الحزب.

البرلمان العربي الرئيس عبد الفتاح السيسي طارق نصير مجلس الشيوخ حماه الوطن

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