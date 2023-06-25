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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على الدورات التدريبية في مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن مركز جامعة القاهرة للغات الأجنبية والترجمة، عن بدء دورات المدارس للأطفال من عمر 6 إلى 13 سنة، حيث ستتاح فرصة للأطفال لتحسين مستواهم في اللغة الإنجليزية كما سيتم تقديم شهادات للطلاب الذين يكملون الدورات بنجاح.

تتضمن الدورات تعليم المفردات والقواعد الأساسية للغة الإنجليزية، وتحسين مهارات الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، يتم تدريس اللغة الإنجليزية بأساليب حديثة ومبتكرة، مثل الأنشطة التعليمية والألعاب، حيث تقام الدورات في أجواء مرحة وتفاعلية تشجع الأطفال على التعلم والتفاعل مع بعضهم البعض. 

يعد مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية بجامعة القاهرة تم افتتاحه في أكتوبر عام 1997 ليخدم آلاف الطلاب في تحسين مستواهم في اللغات الأجنبية سواء كانوا طلاب مدارس أو جامعات، أو خريجين أو موظفين، كما يفتح المركز الباب أمام كبار السن للالتحاق بالدورات التدريبية المختلفة.

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