بالخطف .. حبس شخصين سرقا حقيبة مواطن بالقاهرة

قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة حقيبة عثر بداخلها على مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سماعة من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد ‏تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية حال استقلالهما دراجة نارية بدون لوحات "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة الساحل، وضبط بحوزتهما حقيبة عثر بداخلها على “مبلغ مالى - 2 هاتف محمول - سماعة” مجهولين المصدر.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات، اعترفا بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة من أحد الأشخاص بأسلوب الخطف، باستخدام الدراجة المضبوطة، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.