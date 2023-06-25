شاهد.. حسين الشحات أثناء التوقيع على تجديد التعاقد مع الأهلي

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن تجديد الأهلي عقد حسين الشحات حتي 2026 عبر حسابه بموقع فيسبوك.

ونشر شوبير صورا لـ حسين الشحات، وكتب: حسين الشحات أثناء التوقيع علي تجديد تعاقده مع النادى الأهلي.️

وكان كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، التفاصيل المالية الخاصة في عقد حسين الشحات الجديد مع الأهلي بعد الاتفاق معه على التجديد لمدة 3 مواسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "حسين الشحات وقع بالفعل على تجديد تعاقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم، وسيحصل على 14 مليون في أول موسمين، و15 مليون في الموسم الثالث".

واختتم: "حسين الشحات يستحق التجديد مع الأهلي لكونه رد على الانتقادات في الملعب، من يريد اللعب بدون ضغوط يذهب إلى أندية الشركات وليس الأهلي أو الزمالك".

وكان النادي الأهلي قد جدد تعاقده بشكل رسمي مع حسين الشحات جناح الفريق الأول لكرة القدم لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وكان عقد حسين الشحات ينتهي بنهاية الموسم الجاري لكن نجح أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة في إقناع اللاعب بتجديد تعاقده.