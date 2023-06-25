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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى محرم فؤاد|رفض عمل عايدة رياض بالفن.. وزواجه بـ«تحية كاريوكا» انتهي في قسم الشرطة

محرم فؤاد
محرم فؤاد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محرم فؤاد الذى قدّم العديد من الأعمال الفنية التى تظل علامة في تاريخ الفن العربى وترك وراءه إرثاً مليئاً بالنجاحات ويفتخر به كل مُحبيه. 

ولد محرم حسين أحمد علي، في 25 يونيو عام 1934، في حي بولاق بمدينة القاهرة، إلا أن أصوله صعيدية، وبالتحديد من محافظة سوهاج، وكان والده يعمل مهندساً في السكة الحديد، وله 9 أشقاء 5 صبيان و4 من البنات وكان هو الأخ الأصغر.

محرم فؤاد وتحية كاريوكا 

محرم فؤاد كان من النجوم الذين لديهم كاريزما، خاصة فى نفس الوقت كان يحتفظ بروح ابن البلد والرجل الشرقى لذلك تجد معظم زيجاته تنتهى بأزمات منها زواجه الأول من الفنانة تحية كاريوكا وكان هو الزوج الحادي عشر لها، وانتهى الأمر بمشكلات ومحاضر شرطة، بسبب تبادل الاتهامات.

محرم فؤاد وعايدة رياض 

كما تزوج محرم فؤاد من الفنان عايدة رياض حيث استمر زواجهما 12 عاماً.

وقالت الفنانة عايدة رياض، إن الفن سرق جزءا كبيرا من حياتها، مؤكدة: "لم أتزوج سوى مرة واحدة من الفنان محرم فؤاد، وكل ما عدا ذلك، مجرد شائعات".

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وأضافت عايدة رياض، خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون إي" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن محرم فؤاد إنسان جميل جدا، بسيط، صعيدي مصري صميم، بيحب البيت جدا، وبيحب يقوم يطبخ، وليه أكلات حلوة جدا بخلاف صوته الرائع.

وحول تفاصيل زواجها من محرم فؤاد، قالت: تعرفت عليه صدفة في مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية وكنا أثناء عرض أحد العروض وفي كل أسبوع بيكون فيه يوم إجازة ويتم تأجيرها وفي اليوم السابق، كان محرم فؤاد ومعاه شلته شافوا عرض الفرقة وطلع وقتها محرم فؤاد وجالي محمد خليل وأخبرني أن محرم فؤاد عاوز يشوفني بعد رقصة "البمبوطية".

وأشارت عايدة رياض إلى أن فارق السن بينهما عشرين عاما، قائلة: جالي في الكواليس وقاللي يا عايدة أنتي جميلة جداً وكنتي هايلة عاوزك بكرة تقدمي الحفلة بتاعتي وقلتله مش هعرف أعمل كده فقاللي ما أنتي بتقدمي هنا للفرقة القومية، فقلت له بس دي حاجة أنا حافظاها مش هعرف، فردّ: "هتقولي كلمتين بس".  

وتابعت: “عندما جئت في اليوم التالي للاستعداد لتقديم الحفل قابلها عمر خورشيد فأخبرته بأنها هي من ستقوم بتقديم الحفل”، قائلة: حب يفرجني على أرض المسرح.. ولسه هيبدأ يفرجني لقيته محرم فؤاد بينادي عليا وبيقوللي تعالي".

وتابعت: “قالي أنتي هتقدميني أنا مش عمر خورشيد فيه بنت تانية اخترتها معاكي هيا اللي هتقدمه”.

واستكملت: بعد انتهاء العرض عزم كل الفرقة والشلة على  سمك  وعرض عليا زيارة "العجمي" فأخبرته أني مش هقدر لان كل أهلي في المعمورة وذهبت للبيت وقبل انتهاء "السيزون" بأربعة أيام أخبرت محمد خليل وقتها أني تعبانة وهروح القاهرة وظل محرم فؤاد يتردد يومياً على المسرح للسؤال عليها واستمر الحال في اليوم الأول والثاني".

وتابعت: فكر في حيلة قال لزميلتي  خلاص "السيزون" خلص خدي الظرفين دول حسابكم واحد ليكي وواحد لـ عايدة ولما أخدت الظرف وجدت " 200  دولار " وكارت به رقمه الشخصي وبعد 15  يوماً ذهبت لمسرح " البلون “، ولقيت محرم فؤاد بيكلمني على تليفون المسرح وقلي مكلمتنيش ليه ؟ وفي أعقاب ذلك بأسبوع  ورغم أني لم أقابله نهائياً  خلال تلك الفترة فجاء برفقة محمد خليل وأحمد نديم جروب الفرقة القومية وطلب الزواج مني فجأة من خلالهم وقال: ”عاوز أتجوز البنت دي بنام بحلم بيها".

وكشفت أنها تزوجته صدفة قائلة: كل حاجة في حياتي بعد فترة من زواجها تحولت علاقتها به إلى حب حقيقى رغم غيرته الشديدة، التي جعلته يمنعها من استكمال مسيرتها الفنية في البداية، واستمرت الزيجة 12 عاما، وانفصلا في آواخر الثمانينيات، وذلك بسبب رغبته في اعتزالها الفن.

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