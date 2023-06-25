شاومينج يوجّه رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة.. ووزارة التعليم تحذر

وجّه أدمن جروب شاومينج على تطبيق تليجرام رسالة عاجلة لطلاب الثانوية العامة بمجرد توزيع امتحاني الكيمياء والجغرافيا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023.

حيث رفع شاومينج شعار “صوّر وابعت” وقال للطلاب الموجودين حاليًا في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023: "يلا نبدأ بسم الله صور كيمياء.. او جغرافيا صور واضحة وأبعدت هنا خد الحل .. ومتقلقش هنخفي البار كود وكل حاجة .. يلا المدرسين جاهزين بالحل".

وحذَّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة 2023 من تنفيذ كلام شاومينج، مشددة على ان تصوير الامتحان سيعرض الطالب لإلغاء امتحانه فورا و تطبيق عقوبات قانون مكافحة الغش عليه.

وبدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية امتحان الكيمياء في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، ويستمر زمن امتحان الكيمياء لمدة 3 ساعات ، من التاسعة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا

كما بدأ الآن طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة الأدبية امتحان الجغرافيا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية ، ويستمر زمن امتحان الجغرافيا لمدة 3 ساعات، من التاسعة صباحا حتى الثانية عشرة ظهرًا.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل ما قيل على جروبات الغش بشأن تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العامية وتسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشغبة الادبية ، فجر اليوم عبر جروبات شاومينج على تليجرام.