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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرة الهجرة : تطبيق «المصريين في الخارج» يضم أكثر من 20 خدمة رقمية

صدى البلد

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق التقني من وزارة الاتصالات، للوقوف على آخر الخطوات التنفيذية في تطبيق «المصريين في الخارج».

ومن ناحيتها، أوضحت وزيرة الهجرة أننا حريصون على أن يتضمن التطبيق كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، لتكون منصة موحدة تيسر على أبنائنا حول العالم، وتضمن الوصول السريع والآمن لمختلف الخدمات.

وتابعت وزيرة الهجرة أن تطبيق «المصريين في الخارج» سيضم أكثر من 20 خدمة رقمية، تتنوع بين عدة مجالات، كما تم استعراض الألوان المختلفة داخل التطبيق، والمستلهمة من البيئة المصرية، والتي تعبر عن الشخصية المصرية.

وتابعت وزيرة الهجرة أن التطبيق يضم أقسام متعلقة بالاستثمارات والعقارات والسيارات والحجوزات والوظائف والتعليم وغيرها من الخدمات، كما يضم تطبيق «المصريين في الخارج» مختلف المحفزات، حيث تشير كل أيقونة إلى ما يتعلق بها من خدمات ومشروعات،  وقسم استثماراتي ويضم ما يتعلق بالاستثمار، من الشركات والاستثمارات والحسابات البنكية.

وأضافت السفيرة سها جندي أن هناك قسم "إجازاتي" تضم النوادي والرحلات والطيران والسفر والحجوزات والتأمين الصحي على المصريين بالخارج خلال الإجازات وقسم الفعاليات، وقسم مخصص للسيارات ويضم ما يتعلق بالرخص واستيراد السيارات والمخالفات ونقل الملكية والانتقالات وحجز المواصلات وغيرهم، وكذلك العقارات وضرائبها وتسجيلها والتأجير والبيع والعدادات وغيرها، وقسم "وظيفتي"، وسيتم إضافة قسم التعليم ويضم التعليم والتعليم العالي والشهادات والجامعات الأهلية ومختلف الخدمات المتاحة، وكذلك الخدمات المقدمة للشباب، سواء عبر مركز وزارة الهجرة للحوار أو العلماء والخبراء.

وثمنت وزيرة الهجرة ما تم طرحه من حلول تكنولوجية للانتهاء من التطبيق وتأمينه، وتفعيل العمل بالتوقيع الإلكتروني، وتعاون الجهات لتفعيله والاستفادة منه، مشيرة إلى أننا نستهدف في المقام الأول الاستفادة من خطط التحول الرقمي وميكنة الخدمات المقدمة إلى المصريين بالخارج، تلبية لمطالبهم.

ومن ناحيته، استعرض المهندس خالد العطار ما تم إنجازه في التطبيق، وأسباب اختيار مختلف الألوان والأيقونات داخل التطبيق، واستراتيجية العمل لضمان تقديم تطبيق إلكتروني مميز يشمل مختلف الخدمات المتعلقة بالمصريين بالخارج.

وتابع العطار أنه تم الانتهاء من التصميمات الأولية للتطبيق، مع ترك مساحة لتعريف المصريين بالخارج بالخصومات المختلفة التي يمكن الاستفادة منها، ووضع شخصيات مختلفة يمكن الاختيار من بينها، وكذلك الخدمات التعريفية المختلفة المقرر عرضها للمصريين بالخارج، في مختلف المجالات.

جدير بالذكر أن خدمة تفعيل التطبيق ستكون من خلال شركات المحمول والسفارات والقنصليات أو المنافذ الجوية في مصر.

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