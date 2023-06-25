مصدر داخل بيراميدز: صفقاتنا بسياسة جديدة تماما

كشف أحمد حسن عن تصريحات خاصة من مسؤولي ببيراميدز عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب أحمد حسن :"مصدر داخل بيراميدز: ميركاتو الصيف هذا الموسم سيكون استثنائيا ومختلفلا عن أي موسم سابق.. صفقاتنا بسياسة جديدة تماما".

كشف الإعلامي أحمد شوبير رد فعل فاروق جعفر بعد توقيه نجله سيف فاروق جعفر لاعب وسط نادي الزمالك مع فريق بيراميدز.

وقال أحمد شوبير في تصريحات اذاعية : "فاروق جعفر والد سيف لم يعلم بخطوة توقيع واتفاق سيف فاروق جعفر مع إدارة بيراميدز".

وأضاف : "بعد نشر الخبر في الساعات الماضية، فاروق جعفر تواصل معي وذلك من أجل الاستفسار عن حقيقة الخبر"

وتابع :"نعيش في عصر الاحتراف ومن حق كل لاعب أن يفكر في مستقبله، ولكن الأمر الغريب هو خروج إدارة الزمالك للإعلان عن خطوة استمرار اللاعب وتجديد عقده " .