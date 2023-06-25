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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم دميـاط: لا شكوى من امتحانات الثانوية العامة اليوم

تعليم دمياط
تعليم دمياط

أعلن على عبد الرؤوف وكيل وزار التربية والتعليم بدمياط، انتظام سير أعمال الإمتحانات  اليوم دون أى مشاكل.

وأشار عبد الرؤوف، إلى أنه أدى ٨٣١٤ طلاب وطالبات بشعبتي علمي علوم  علمي رياضة امتحان الكيمياء و ٤٥٧٩ طالبا وطالبة يؤدون امتحان الجغرافيا أمام ٤١ لجنة بعدد ١٠ إدارة تعليمية ولمدة ٣ ساعات خلال الفترة من الساعة ٩.٠٠ صباحا وحتى ١٢.٠٠ ظهرا.

وأوضح "وكيل الوزارة" ان غرفة العمليات لم تتلقى أية شكاوى بشأن امتحانات اليوم، مؤكدا على استمرار رفع درجة الاستعداد بمديرية التربية والتعليم وجميع الإدارات التعليمية لامتحانات الثانوية العامة والتي انطلقت في ١٢ يونيو الجاري، وتستمر حتى ١٣ يوليو القادم.

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