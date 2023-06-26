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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| 2.4 مليار درهم قيمة التداولات العقارية بالشارقة خلال مايو

إمارة الشارقة
إمارة الشارقة

شهدت إمارة الشارقة بدولة الامارات نشاطاً عقارياً ملحوظاً خلال مايو الماضي بإجمالي تداولات بلغت 2.4 مليار درهم وهو الأمر الذي يؤكد على مكانة الشارقة كوجهة مثالية للمستثمرين ورجال الأعمال والعائلات التي تبحث عن الأمن والعيش في بيئة مستقرة بصفاء ورخاء وازدهار.

وبحسب وكالة أنباء الامارات الرسمية “وام”، كشف "تقرير حركة التصرفات والرهونات العقارية" الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة عن تسجيل 3,540 معاملة تم إجراؤها بمختلف مناطق ومدن الإمارة بينما وصل الحجم الإجمالي للمساحة المُتداولة في إمارة الشارقة إلى 8.7 مليون قدم مربع خلال الفترة المذكورة.

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وأشارت نتائج التقرير إلى أن القطاع العقاري حافظ على موقعه الريادي كوجهة مفضلة للراغبين في التملك والاستثمار في الإمارة مستفيداً من زيادة مستوى الإقبال للسكن في مختلف مناطق إمارة الشارقة والتي تتميز بتنوعها من حيث الموقع الجغرافي وتعدد الخيارات في بيئة ذات تكاليف معيشية مناسبة وبنية تحتية متطورة ومتكاملة مدعومة بمستوى عال من العائد على الاستثمار في الوحدات العقارية وهو ما انعكس في نمو رغبة السكان من المواطنين والمقيمين والمستثمرين لامتلاك أراضٍ ووحدات سكنية جديدة بهدف الاستقرار والاستثمار في منطقة تعيش في أمن وسلام ونمو وازدهار متصل.

وأكدت نتائج التداولات العقارية خلال مايو المنصرم أهمية المزايا التنافسية التي تُقدّمها إمارة الشارقة للمستثمرين انسجاماً مع الخطط التنموية المُستدامة التي وضعتها الإمارة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة الرشيدة لبناء اقتصاد قوي ومستدام ومتنوع.

وأوضحت إحصائيات الدائرة أن مجموع المعاملات المنفذة خلال مايو الماضي وصلت إلى 3,540 معاملة حيث بلغ عدد معاملات البيع 995 معاملة بنسبة 28.1% من عدد المعاملات الكلي وبلغت عدد معاملات الرهن 733 معاملة بنسبة 20.7% من إجمالي المعاملات بقيمة إجمالية وصلت إلى 709.7 مليون درهم فيما بلغت باقي معاملات التصرفات الأخرى 1,812 معاملة ونسبتها 51.2%.

و كشفت بيانات التقرير الصادر عن الدائرة أن معاملات البيع جرت في 106 مناطق موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة حيث شملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية.

وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 295 أرض فضاء وبلغ عدد معاملات الأراضي المبنية 300 معاملة بينما وصل عدد معاملات الأبراج المفرزة إلى 400 معاملة من إجمالي المعاملات.

و أظهر التقرير تصدّر منطقة مزيرعة قائمة المناطق الأعلى في عدد معاملات البيع في مدينة الشارقة بعدد 158 معاملة تلتها منطقة مويلح التجارية بعدد 155 معاملة ثم منطقة الخان بـ 87 معاملة ثم منطقة الممزر بـ 74 معاملة.

اما المناطق الأكثر نشاطاً في حجم التداول النقدي فقد تصدرت منطقة "مويلح التجارية" بقيمة تداول وصلت إلى 160.6 مليون درهم تلتها "منطقة النهدة" بحجم تداول بلغ 75.8 مليون درهم ثم"منطقة صناعية رقم 12" بـ 75.5 مليون درهم ثم منطقة "الصجعة-صناعية" بـ 63.2 مليون درهم.

وتركزت التداولات المنفذة في المنطقة الوسطى على المدينة القاسمية بـ 43 معاملة بحجم تداول وصل إلى 23.7 مليون درهم.

و في خورفكان شهدت مناطق "البردي2 و البردي7 و المديفي3 وحي الزبارة" معاملتين لكل منهم فيما جاءت منطقة "حي الشرق" كأعلى منطقة بحجم التداول الذي وصل إلى 3.8 مليون درهم.

1.9 مليون درهم حجم التداول في مدينة كلباء

وفي مدينة كلباء تصدرت منطقتي "صناعية كلباء، والصناعية" بـ 4 معاملات لكل منهما فيما كانت "منطقة الصناعية" أعلى منطقة من حيث حجم التداول الذي وصل إلى 1.9 مليون درهم.

الامارات إمارة الشارقة الرهونات العقارية القطاع العقاري درهم

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