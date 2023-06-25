سياسة واقتصاد القاهرة: أعمال الرصد والتصحيح تسير بشكل منتظم للمواد

أعلن الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، أن الكلية انتهت من امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣، .

وأضاف عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى عقدة حضوريا بالكلية داخل قاعات ومعامل الكلية وانها سارت بدون اي معوقات أو ظهور أي مشاكل.

واشار إلى أن أعمال الكنترولات تجري بالتزامن مع انتظام الاختبارات بشكل منتظم ويومى، تمهيدا لإعلان النتائج، مؤكدا أن أعمال الرصد والتصحيح تسير بشكل منتظم للمواد التى أداها الطلاب، تمهيدا لإعلان النتائج التى من المتوقع إتاحتها للطلاب بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، نظمت وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة منال المصري عميد الكلية، ندوة بعنوان "سوء استخدام المواد المخدرة والبعد عن استخدامها"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يقام سنويا يوم 26 من يونيو.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية تسليط الضوء على ظاهرة تعاطي المخدرات والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار آفة المخدرات، وتعديل اتجاهات الأفراد وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عند تعاطي بعض أنواع المخدرات، منوهًا بجهود وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني، وجهود الدولة المبذولة في مجال مكافحة المخدرات ونجاحها في ضبط العديد من جرائمها.