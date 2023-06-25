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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بريطانيا: مقاتلات سلاح الجو الملكي تعترض 21 طائرة روسية بالقرب من المجال الجوي لحلف الناتو

صدى البلد

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم /الأحد/ أن مقاتلات سلاح الجو الملكي البريطاني اعترضت 21 طائرة روسية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بالقرب من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - "إن عمليات الاعتراض هذه تعتبر تذكيرًا صارخًا بقيمة الدفاع الجماعي والردع الذي يوفره الناتو.

وتابع قائلا "عمل سلاح الجو الملكي البريطاني جنبًا إلى جنب مع حلفائنا على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية لضمان حماية الدول الأعضاء والدول الشريكة لنا".

وأكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس، التزام المملكة المتحدة المستمر بتعزيز الأمن الأوروبي جنبًا إلى جنب مع أولئك الذين يشاركوننا القيم نفسها.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإن مقاتلات تايفون التابعة لسلاح الجو الملكي سارعت لمهمة الشرطة الجوية في منطقة البلطيق التابعة لحلف شمال الأطلسي في إستونيا للرد على الطائرات الروسية 21 مرة في آخر 21 يومًا.

وأضافت الحكومة البريطانية أن إطلاق مقاتلات تايفون ما هو إلا لمراقبة الطائرات الروسية عند رفضها التحدث لوكالات الحركة الجوية ما يجعلها تشكل خطرًا على سلامة الطيران.

يذكر أن طائرات تايفون تعمل من السرب الأول المقاتل التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني في لوسيموث من قاعدة أماري الجوية منذ مارس كجزء من مساهمة المملكة المتحدة الرائدة في حلف شمال الأطلسي، جنبًا إلى جنب مع القوات الجوية البرتغالية والرومانية المتمركزة في ليتوانيا.
 

 

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