الوطنية للإعلام تبدأ عملها من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية

* انعقاد أول اجتماع لمجلس الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة

* المقر الرئيسي للهيئة بماسبيرو مستمر في تقديم خدماته الإعلامية



بدأت اليوم الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين فى ممارسة عملها من خلال المقر التابع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث ترأس حسين زين ، أول اجتماع لمجلس الهيئة بكامل أعضائه بالمقر ، وفى بداية الاجتماع رحب زين بأعضاء المجلس وقال : إن تخصيص مقر تابع للهيئة يأتي فى إطار خطة الدولة المصرية بالتواجد الفعلي للهيئات والوزارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة والقيام بأعمالها ، وفى دلالة قوية ورساله واضحة أن مصر تسير بخطى ثابته لتنفيذ أهدافها التنموية لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة .

و أكد زين أن هذا المقر يعد إضافة فاعله للهيئة بجانب مقرها الرئيسي بماسبيرو المستمر فى القيام بدوره الإعلامي الوطني بتقديم خدماته الإعلامية المسموعة و المرئية للمواطن المصري ولكافة مؤسسات الدولة من خلال ستديوهاته المختلفة.

وقد بحث مجلس الهيئة خلال الاجتماع عدة ملفات متعلقة بالعمل ، كما تم مناقشة تفاصيل خطة عمل المقر الجديد التابع للهيئة ، حيث كانت هناك متابعة مستمرة من الوطنية للإعلام لأعمال تجهيزات المقر بالعاصمة الإدارية و تخصيص دورين تم تجهيزهم بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة للعمل حتى تتمكن الوطنية للإعلام من أداء واجباتها ودورها وبحيث تتواجد في قلب الفعاليات و الأحداث التي تتم بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتابعة اللحظية لها ونقلها أولًا بأول ، وتقديم خدماتها الإعلامية المختلفة من تغطيات حية ومباشرة لكافة المؤتمرات والاجتماعات والافتتاحات التى تتم داخل العاصمة الإدارية وتقديم التقارير والفترات الإخبارية المتنوعة ، وذلك من خلال فريق عمل سيتواجد بالمقر بشكل دائم.