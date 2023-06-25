عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الوطنية للإعلام تبدأ عملها من المقر الجديد بالعاصمة الإدارية

صدى البلد

* انعقاد أول اجتماع لمجلس الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة

* المقر الرئيسي للهيئة بماسبيرو مستمر في تقديم خدماته الإعلامية 
 

بدأت اليوم الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين  فى ممارسة عملها من خلال المقر التابع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة  ، حيث  ترأس حسين زين ،  أول اجتماع لمجلس  الهيئة بكامل أعضائه بالمقر   ، وفى بداية الاجتماع رحب زين بأعضاء المجلس وقال : إن تخصيص مقر تابع للهيئة يأتي فى إطار خطة الدولة المصرية بالتواجد الفعلي  للهيئات والوزارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة والقيام بأعمالها ، وفى دلالة قوية ورساله واضحة أن مصر تسير بخطى ثابته لتنفيذ  أهدافها التنموية لتحقيق مستقبل مشرق للأجيال القادمة .

و أكد زين أن هذا المقر يعد إضافة فاعله للهيئة بجانب مقرها الرئيسي  بماسبيرو  المستمر فى القيام بدوره الإعلامي الوطني بتقديم خدماته الإعلامية المسموعة و المرئية للمواطن المصري ولكافة مؤسسات الدولة من خلال ستديوهاته المختلفة.

وقد بحث مجلس الهيئة خلال الاجتماع  عدة ملفات متعلقة بالعمل ،  كما تم مناقشة تفاصيل خطة عمل المقر الجديد  التابع للهيئة  ، حيث كانت هناك متابعة مستمرة من الوطنية  للإعلام لأعمال تجهيزات  المقر  بالعاصمة الإدارية و تخصيص دورين تم تجهيزهم بكافة الأدوات والأجهزة اللازمة للعمل  حتى تتمكن الوطنية للإعلام من أداء واجباتها ودورها وبحيث تتواجد في قلب الفعاليات و الأحداث التي تتم بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتابعة اللحظية لها  ونقلها أولًا بأول ، وتقديم خدماتها الإعلامية المختلفة من تغطيات حية ومباشرة لكافة المؤتمرات والاجتماعات والافتتاحات التى تتم داخل العاصمة الإدارية  وتقديم التقارير والفترات الإخبارية المتنوعة  ، وذلك من خلال فريق عمل سيتواجد بالمقر بشكل دائم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

الكويت .. قرار عاجل من الحرس الوطني بشأن الإفراج عن العسكريين الموقوفين

شوف امتحان الكيمياء صعب ولاّ سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة 2023

جوارديولا مازحا: سأستشير مدرب الزمالك بشأن قيادة منتخب مصر

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

ضربة قاصمة من القاهرة للدولار.. مصدر مسؤول يكشف عن مفاجأة للأخضر

وزير التعليم يوجه بمراجعة لجنة الخبراء لامتحان كيمياء الثانوية العامة بعد شكاوى الطلاب

موضوعات متعلقة

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

الكلام عن مليارات| 5 نجوم أهلاوية أمام إغراءات الخليج.. من هم؟

لدعم المستحقين في كافة محافظات مصر.. "حياة كريمة" تتوجه بالشكر لـ النائب محمد أبو العينين

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

أبو العينين مهنئًا الأهلي: سيظل فخرًا لكل المصريين وأيقونة فرحة وبهجة

الأهلي بالقوة الضاربة أمام الوداد| التشكيل وخطة كولر لخطف الفوز بـ القاضية

شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

قرار حاسم بشأن الشوالي.. من هو معلق مباراة الإياب بين الأهلي والوداد؟

ترشيحاتنا

الداخلية: توزيع عبوات غذائية على محدودي الدخل بمناسبة عيد الأضحى |فيديو

السفير محمد حجازي: مصر كانت تستورد مواد تحنيط المومياوات من الهند

رئيس صربيا يكشف عن مفاجأة صادمة بشأن "تمرد" فاجنر في روسيا

هتبقى جدة.. صور جديدة تكشف حمل ابنة أصالة في الشهور الأولى

خبير شؤون دولية: زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تعكس شراكة متكاملة

بعد قرار المحكمة ضد مبروك عطية..عقوبات مشددة للمتورطين فى جرائم ازدراء الأديان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مروع ..صياد يرمي صنارته ليفأجا بتمساح يجري ورائه بأمريكا

ابنه شابة وتوأم .. معلومات عن أبناء ريهام حجاج بعد إنجابها اليوم

بعد استقبال توأمها .. أجرأ 10 صور لـ ريهام حجاج | شاهد

5400 كيلو متر.. شاب باكستاني يعبر دولا سيرا لأداء مناسك الحج

فيديو

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

رقصة والدة أصالة تثير الجدل في زفاف ابنها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ