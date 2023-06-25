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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يشيد بـ أهلي العلمين: تجسيد لتاريخ ومجد النادي

فرج عامر
فرج عامر

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بفرع النادي الأهلي في العلمين الجديدة.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" النادي الأهلي في العلمين الجديدة سوف يكون لوحة فنية رائعة بريشة فنان ماهر ضمن واحد من أحدث وأجمل الاندية في العالم ".

وتابع :"جمع جميع الخدمات الرياضية والصحية والاجتماعية في مكان واحد وراعي الشياكة والبساطة والجمال واستخدم القواعد الهندسية الحديثة والخامات التي تتماشى مع البيئة.

واضاف :" ، فلذلك نادي الاهلي العلمين هو تجسيد لتاريخ ومجد الاهلي في صورة عصرية ومتطورة وتتماشي مع جمال وحداثة العلمين الجديدة ، يكفي ان هذا التصميم الفريد أذهل الجميع وحاز القبول والاعجاب من كل من  رآه ، والموقع  افضل موقع ففي العلمين الجديدة ، فلا تفوتك الفرصة ان يكون اعظم نادي في الكون جوة بيتك ومتعة  اسرتك.

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