فرج عامر يشيد بـ أهلي العلمين: تجسيد لتاريخ ومجد النادي

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بفرع النادي الأهلي في العلمين الجديدة.

وكتب عامر من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك:" النادي الأهلي في العلمين الجديدة سوف يكون لوحة فنية رائعة بريشة فنان ماهر ضمن واحد من أحدث وأجمل الاندية في العالم ".

وتابع :"جمع جميع الخدمات الرياضية والصحية والاجتماعية في مكان واحد وراعي الشياكة والبساطة والجمال واستخدم القواعد الهندسية الحديثة والخامات التي تتماشى مع البيئة.

واضاف :" ، فلذلك نادي الاهلي العلمين هو تجسيد لتاريخ ومجد الاهلي في صورة عصرية ومتطورة وتتماشي مع جمال وحداثة العلمين الجديدة ، يكفي ان هذا التصميم الفريد أذهل الجميع وحاز القبول والاعجاب من كل من رآه ، والموقع افضل موقع ففي العلمين الجديدة ، فلا تفوتك الفرصة ان يكون اعظم نادي في الكون جوة بيتك ومتعة اسرتك.