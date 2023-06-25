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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من إسرائيل بشأن محاكمة نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

طلبت النيابة الإسرائيلية، من المحكمة أن تكون الاجتماعات في غرف القضاة بشأن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن الفساد، علنية لمنع التسريبات والشائعات التي قد تضر بإجراءات المحاكمة.

وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، جاء الطلب بعد أن زعم تقرير تم تسريبه عن اجتماع من هذا القبيل أن تهمة الرشوة في القضية كانت تتداعى وأن المحكمة اقترحت صفقة ادعاء من أجل “مصلحة إسرائيل”.

كما طلب الادعاء تعجيل المحاكمة بعقد جلسات استماع في فترة عطلة يوليو.

وفي وقت سابق من اليوم، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن جفير زعيم حزب "العظمة اليهودية"، وذلك لدعوته للمستوطنين بالانتشار في البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المُحتلة. 

"نتنياهو" ينتقد الوزير المتطرف "بن جفير" لدعوته المُستوطنين للانتشار في البؤر الاستيطانية

بعد تهديد نتنياهو.. بن جفير يوبخ شرطة الاحتلال بسبب "العقاب الجماعي"

وحسب القناة السابعة الإسرائيلية، قال نتنياهو، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، إن مثل هذه التصريحات تقوض القانون والنظام، داعيا بن جفير إلى التوقف فورا عن مثل هذه التصريحات، التي أثارت انتقادات دولية وإقليمية. 

وأضاف نتنياهو "ندين هذه التصرفات وحكومتنا ستعمل بحزم ضدها... مثل هذه التصريحات تقوض مصالح إسرائيل". 

نتنياهو بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المحاكمة إسرائيل

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