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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علاج طبيعى القاهرة : غلق باب التقديم للدراسات العليا بعد عيد الأضحى

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قالت الدكتورة أمل محمد يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، انه تم فتح باب القبول التقدم لبرامج الدراسات العليا ( دبلوم، ماجستير، دكتوراه، دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى)  للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، مع اول شهر يونيو.

وأوضحت عميدة الكلية أنه بداية التقدم لبرامج الدراسات العليا بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، بدأت منذ يوم الأحد 11 يونيو، وانه سوف يتم غلق باب التقديم بعد عيد الأضحى.

وأشارت، انه سوف يتم غلق باب التقديم لبرامج الدراسات العليا ( دبلوم ،ماجستير ،دكتوراه ،دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى)  للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمى ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، يوم الخميس الموافق 13 يوليو.

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جامعة القاهرة
على الجانب الآخر ، نظمت وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة منال المصري عميد الكلية، ندوة بعنوان "سوء استخدام المواد المخدرة والبعد عن استخدامها"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والذي يقام سنويا يوم 26 من يونيو.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أهمية تسليط الضوء على ظاهرة تعاطي المخدرات والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار آفة المخدرات، وتعديل اتجاهات الأفراد وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عند تعاطي بعض أنواع المخدرات، منوهًا بجهود وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني، وجهود الدولة المبذولة في مجال مكافحة المخدرات ونجاحها في ضبط العديد من جرائمها.

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