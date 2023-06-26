بقوة 490 حصانا .. نيو تكشف عن نسختها الكهربائية EL6 |صور

كشفت شركة نيو الصينية عن احدث اصداراتها في مجال تصنيع السيارات، وهي النسخة الكهربائية EL6، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تتمتع بالعديد من التجهيزات القوية إلى جانب تصميم خارجي انيق.

السيارة الكهربائية EL6

بقوة 490 حصانا .. نيو تكشف عن نسختها الكهربائية EL6

تتمتع السيارة نيو EL6 بمحرك كهربائي بقوة إجمالية قدرها 490 حصانا، بينما يصل مدى السير إلى 529 كيلومتر، ومن خلال القدرات الفنية التي تتمتع بها السيارة فيمكنها الانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.5 ثانية فقط.

السيارة الكهربائية EL6

وتضم السيارة نيو EL6 الكثير من التجهيزات ابرزها، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ومع مقاعد عصرية تضم نظام التدليك والتدفئة والتبريد، ومكيف هواء اوتوماتيكي، وفتحة سقف بانوراما كهربائية.

السيارة الكهربائية EL6

وترتكز السيارة نيو EL6 على جنوط رياضية، مع مصابيح أمامية MATRIX، وواجهة عصرية، بالاضافة إلى باقة من وسائل التحكم، تشمل مستشعرات حركة، وكاميرا للمتابعة، ومكابح عالية الاداء، إلى جانب منظومة الوسائد الهوائية AIRBAGS للحماية.