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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الحاصل على جائزة الدولة التقديرية: حافر وبداية لانطلاقة جديدة

صدى البلد

أعلن مجلس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في دورته رقم 180، منذ قليل، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس الأكاديمية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ونائب رئيس المجلس وبحضور جميع أعضاء المجلس حضوريا أو من خلال تطبيق زووم، أسماء العلماء الفائزين بجوائز الدولة (النيل، التقديرية، التفوق، والتشجيعية)، وقال الدكتور محمد أيمن عاشور خلال مجلس الأكاديمية منذ قليل، إن هذا اليوم يعتبر من أبرز الأحداث العلمية المهمة بعد عيد العلم برعاية وحضور فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي راعى العلم والعلماء.

عبر الدكتور شريف زين العابدين، الباحث بالمركز القومى للبحوث، الحاصل على جائزة الدولة التقديرية ف العلوم التكنولوجية المتقدمة لعام ٢٠٢٢، عن فرحته لحصوله على الجائزة وانها كانت مفاجأة سارة، لها الجائزة من البلد وتقدير للجهود التي تم بذلها.

وأضاف زين العابدين، أن التكريم حافز لاستكمال العلماء مشروعاتهم وبحوثهم وأن التكريم حينما يأتي من الدولة يكون كبير معنويا، فالجائزة بمثابة الأم التي تحنو على أبنائها وتقدير من الدولة، وأنه يشعر بطاقة محفزة ومشجعة بشكل كبير على زيادة الإنتاج والفاعلية.

وأكمل الباحث بالمركز القومي للبحوث، أن الجائزة تمثل بداية لانطلاقة جديدة وتأكيد على استمرارية الجهود التي أقوم ببذلها وأن أرتقي أكثر وأكثر بإنتاجي والاستمرار أكثر وأكثر فى البحث العلمي وأن جائزة الدولة هي تشجيع على الاستمرار.

وعلي جانب آخر وأوضح الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 52 جائزة منحت لـ 53 فائزا وتتراوح قيمة الجائزة من 500 ألف جنيه (النيل) حتى 50 ألف جنيه (التشجيعية)، وميداليات ذهبية (حوالي 165 جراما) وفضية. وقد فاز الدكتور حسن أبو العينين، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة المنصورة، والدكتور محمد أبو الغار، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة القاهرة بجائزة النيل في العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة، وجوائز الدولة التقديرية منحت لثلاثة فائزين وهم الدكتور محمد أحمد طه حنفي، أستاذ متفرغ بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور شريف زين العابدين أحمد عبد ربه، أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث.

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