مستشار الرئيس للصحة: 2.4 مليون مولود في مصر سنويا والوفيات 500 ألف

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن هناك 2.4 مليون مولود في مصر سنويًا في حين أن عدد الوفيات 500 ألف .



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه كانت هناك العديد من المبادرات الصحية من أجل القضاء على قوائم الانتظار وفيروس سي وغيرها من الأمراض.

وأكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن المبادرات الرئاسية تستهدف اكتشاف الأمراض التي لا يعرفها المواطنين.

وأضاف أن سيارات مبادرة 100 يوم صحة، تقدم 70 % من الخدمات الطبية والصحية التي يحتاجها المريض، مضيفا أنها لا تحتوي على الخدمات الدقيقة وهنا يتم التحويل للوحدات الصحية والمستشفيات.