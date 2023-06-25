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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مكسر الدنيا..

محمود العسيلي يكشف تفاصيل مشاركته مع كريم محمود عبدالعزيز في "سمع هس"

محمود العسيلي
محمود العسيلي

تحدث الفنان محمود العسيلي، عن تعاونه مع الفنان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، في أغنية سمع هُس، وذلك خلال أحداث فيلم بيت الروبي.

وقال محمود العسيلي خلال لقائه مع برنامج The Insider بالعربي: كريم عبد العزيز بالنسبة ليا هو حاجة كبيرة جدًا وشرف ليا أكون جزء من حاجة هو بيعملها، أنا عملتله أغنية قبل كده لمسلسله الوش التاني، كريم خطير وحاجة كبيرة بالنسبة ليا إني بعمل أغنية معاه مش بعمل أغنية لفيلمه.

وأضاف محمود العسيلي: كريم محمود عبد العزيز خطير ومكسر الدنيا عني وعامل أغاني أنجح مننا كلنا، وهما كانوا لذاذ وعاجبني أنهم كانوا عايزين يغنوا والأغنية دمها خفيف والكواليس كانت حلوة أوي.

فيلم بيت الروبي 


فيلم بيت الروبي بطولة عدد كبير من النجوم، أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان كريم محمود عبد العزيز، نور، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، محمود السيسي، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، منى الشاذلي، مصطفى أبو سريع، سارة عبد الرحمن، والفيلم قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، ومن وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

محمود العسيلى كريم محمود عبد العزيز

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