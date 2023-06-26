البحوث الفلكية وشبكة تعليم الفلك للمدارس تنظم ورشة عمل أونلاين

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء عند تنظيم ورش عمل بالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للإتحاد الدولى الفلكى تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس معهد البحوث الفلكية وبالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للاتحاد الدولى الفلكى عند تنفيذ ورش عمل .

ورشة العمل الأولى 5-6 يوليو 2023 فى ال ASTROCULTURE

ورشة العمل الثانية 12-13 يوليو 2023 فى ال ASTROPHYSICS

يحاضر مجموعة من الأساتذة الأجانب والمتخصصين من المعهد

سوف تمنح شهادات لمن يجتاز ورش العمل.

يتم التسجيل لورشة العمل الاولى والثانية بملئ الفورم

https://forms.gle/reG1yELBky17dAEi8



لغة ورش العمل الانجليزية

حضور ورش العمل مجانى وعبر المنصة الإفتراضية

وعلى جانب آخر تشهد سماء مصر اليوم، ظهور قمر التربيع الأول لشهر ذو الحجة لعام 1444هـ (قمر عيد الأضحى) حيث يعد هذا هو قمر التربيع الأول، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

القمر يظهر بنصف إضاءته الليلة

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن القمر يظهر بنصف إضاءته الليلة حيث نشاهده طوال الليل وحتي بزوغ الشمس، ووصل القمر إلى لحظة التربيع الأولى وبذلك سيكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.