عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحوث الفلكية وشبكة تعليم الفلك للمدارس تنظم ورشة عمل أونلاين

صدى البلد

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية واللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء عند تنظيم ورش عمل بالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للإتحاد الدولى الفلكى تحت رعاية الدكتور جاد القاضى رئيس معهد البحوث الفلكية وبالتعاون مع شبكة تعليم الفلك للمدارس (NASE) التابعة للاتحاد الدولى الفلكى عند تنفيذ ورش عمل .
ورشة العمل الأولى 5-6 يوليو 2023 فى ال ASTROCULTURE
ورشة العمل الثانية 12-13 يوليو 2023 فى ال ASTROPHYSICS

أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة يتحدث مع صدى البلد عن إسهاماتها ودورها في منظومة التعليم الجامعي.. فيديو

يحاضر مجموعة من الأساتذة الأجانب والمتخصصين من المعهد
سوف تمنح شهادات لمن يجتاز ورش العمل.

يتم التسجيل لورشة العمل الاولى والثانية بملئ الفورم
https://forms.gle/reG1yELBky17dAEi8

لغة ورش العمل الانجليزية
حضور ورش العمل مجانى وعبر المنصة الإفتراضية

وعلى جانب آخر تشهد سماء مصر اليوم، ظهور قمر التربيع الأول لشهر ذو الحجة لعام 1444هـ (قمر عيد الأضحى) حيث يعد هذا هو قمر التربيع الأول، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

القمر يظهر بنصف إضاءته الليلة

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إن القمر يظهر بنصف إضاءته الليلة حيث نشاهده طوال الليل وحتي بزوغ الشمس، ووصل القمر إلى لحظة التربيع الأولى وبذلك سيكون قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

بسبب الكيمياء.. بيان عاجل من التعليم بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

فنانة شهيرة تصدم جمهورها: اعتزلت الفن بعد ما أخويا مات قدام عيني

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلق على أزمة تعاقد بيراميدز مع سيف جعفر

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

خاص.. أشرف بن شرقي رفض التضحية بهذا المبلغ من أجل الزمالك.. تفاصيل

السعودية.. إجراء عاجل من الدفاع المدني في مشعر منى لاستقبال الحجاج

ترشيحاتنا

بيان عاجل من الأمن العام السعودي بشأن يوم التروية

أنت الخسران.. أول تعليق من ميدو على توقيع سيف فاروق جعفر لـ بيراميدز

بتقنية الذكاء الاصطناعي... طلاب بجامعة كفر الشيخ يبتكرون سيارة ذاتية القيادة

برقية تهنئة من الرئيس السيسي لأبناء مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك

يوم التروية.. فضله وحكم صيامه وسبب التسمية والأدعية المستحبة فيه؟

اكتشاف أجسام فلكية غامضة في الكون.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

يقترب من هذا السعر.. هيفاء وهبي تثير الجدل بفستانها |صور

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ