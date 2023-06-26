مواصفات جبارة .. أنسب هاتف سامسونج لمحدودي الدخل

يعد هاتف Galaxy A23 واحدا من أفضل هواتف شركة سامسونج المناسبة للشباب ومحدودي الدخل، مع عدد من الإمكانات والمواصفات الكبيرة منها كاميرا فائقة بدقة 50 ميجابيكسل ومعالج قوي من شركة كوالكوم.

يتوفر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 999 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A23 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، وحماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف.

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A23 بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل، وألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 و 6 و 8 جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A23 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع ميزات GPS و Wi-Fi.