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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نقابة المهن الموسيقية تمنع التعامل مع ياسر الحريري

ياسر الحريري
ياسر الحريري

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، قرار بمنع التعامل مع منظم الحفلات ياسر الحريري، بسبب المخالفات التي صدرت منه.

وجاء نص البيان كالتالي: “قررت نقابة المهن الموسيقية عدم التعامل مع منظم الحفلات ياسر الحريري، وذلك نظرًا للمخالفات التي بدرت منه على مذكرة لجنة تفتيش نقابة المهن الموسيقية، على أن يتم إبلاغ جميع القائمين والمحلات التي يتعامل معها المذكور بذلك القرار”.

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يذكر أن أحيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حفلا غنائيا ضخما فى ختام سهرة عيد الفطر التى أقيمت داخل احد الأندية الرياضة "وادى دجلة" بمحافظة الإسكندرية بحضور الآلاف من الأسر والشباب من مختلف الأعمار.

حضرت نيكول بكامل أناقتها مرتدية ملابس كاجول وبصحبة مدير اعمالها الـdj ياسر الحريري وكان فى استقبالهما منظمة الحفل نفين رشدى "برو ادز".


بدء الحفل قويا بصعود نيكول على خشبة المسرح مرددة لأغنية "سمك القرش" حيث استقبلها الجمهور بعاصفة من صيحات وهتافات لإعجاب والتي لم تنقطع طوال الحفل.

واشعلت الحفل بوصلة إستعراضية مميزة من أغانيها المميزة منها "براحتي " ،" سمك القرش"،"التوتو ني"، "قررت "،" صورة سيلفي" و" الجو حلو" بالإضافة إلى "ياواد يا تقيل" ،" للسيندريللا" و " حرمت احبك" لوردة ،"سهر الليالي" لفيروز و "بنت السلطان".

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المهن الموسيقية نقابة المهن الموسيقية ياسر الحريري لجنة تفتيش نقابة المهن الموسيقية الاسكندرية

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