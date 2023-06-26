راغب علامة يشيد بالتعاون مع محسن جابر

أشاد الفنان راغب علامة، بالتعاون مع المنتج الفني الشهير محسن جابر، بعد نجاحهما في العمل سويًا، وتجدد العمل بينهما في اغنية جديدة.

وقال راغب علامة، في لقاء مع برنامج ET بالعربي: “محسن جابر جمعتني بيه نجاحات كتيرة، هو منتج كبير وصاحب ذوق وذكاء والتعاون معه دائمًا يسفر عن نتائج إيجابية”.

يذكر أن علق الدكتور محمد عبدالله المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، على استخدام أغاني الفنان عبدالحليم حافظ من خلال شركة تابعة للمنتج محسن جابر، وتحويلها إلى أغاني مهرجانات ومن بينها مهرجان"حبيبها".

وقال الدكتور محمد عبدالله في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، المنتج محسن جابر ليس عضوا بالنقابة وهو أسم كبير ومدير شركة إنتاج فني كبيرة وعريقة وهناك قانون حق الملكية الفكرية تنظم الحقوق بين ورثة الفنان الراحل والمنتج.

في سياق منفصل قال المتحدث باسم نقابة الموسيقيين، إن الفنان مصطفى كامل يتابع كافة تفاصيل التي تحدث داخل النقابة عن كثب، ويراقب بشدة كل الملفات، لافتا إلى أنه تم زيادة الحد الأقصى للعلاج والعمليات ومصاريف الجنائز وصرف مساعدات في رمضان، وحدثت منظومة المعاشات.

