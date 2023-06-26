القومي لثقافة الطفل يقيم صالونا فى محبة الوطن بالسيدة زينب

أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف صالون "فى محبة الوطن" بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في المركز مع وزارة الأوقاف، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف د .هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، تحت عنوان "نصر أكتوبر فى عيون السينما" وشارك فى الندوة كل من: الكاتب الدكتور السيد نجم، الشيخ محمد الشاذلي، وأدار اللقاء الباحث أحمد عبد العليم مدير عام بحوث الطفل.

وتحدث الحضور عن أهمية الحفاظ على الوطن، وعن نصر أكتوبر وكيف تحقق هذا الإنجاز، وتحدث الشيخ الشاذلي عن بعض من أحاديث الرسولﷺ التى تحث على حب الوطن وأن تراب الوطن يشفي العليل كما أن حب الوطن فطرة ومن الإيمان، كما تحدث الكاتب أيضا عن نصر أكتوبر وشخصيات مؤثرة وقتها ولهم بطولات وتحدث عن خط بارليف وكيفية عبوره وكيف جسدت السينما المصرية حرب أكتوبر بشكل جيد، وتحدثوا أيضا عن الاعتزاز بالوطن والفخر به والتعرف على أبطاله، وتم استقبال أسئلة واستفسارات الحضور، وتجاوب الأطفال بشكل فعال مع موضوع الندوة وتم توزيع بعض إصدارات المركز كهدايا على الأطفال، وذلك بحضور أطفال النشاط التثقيفي التابع لوزارة الأوقاف والأطفال من رواد الحديقة الثقافية.

وعلى هامش الصالون تم تقديم العديد من الورش والفقرات الفنية ضمن برنامج أحلى إجازة منها رسم حر عن عيد الأضحى ورسم على الوجه، ورشة "خروف العيد" تم عمل خروف العيد بألوان مختلفة بالورق، ورشة "الكعبة" وتم عمل شكل الكعبة بالورق.



وبعدها بدأت العروض الفنية منها:



- عرض أوبريت "أبو الفصاد" نتاج ورشة خيال الظل لصون التراث مع الفنان أيمن حمدون.

- فقرة الأراجوز للفنان أحمد جابر والفنان حمدي مجدي خريجي ورشة تعليم فن الأراجوز.

- عرض فريق "كروكي" لعرائس الماريونت مع الفنان خالد خريبي.

جدير بالذكر أن الصالون يُقام يوم السبت من كل أسبوع طوال فترة الصيف بالحديقة الثقافية للأطفال شارع قدري السيدة زينب.