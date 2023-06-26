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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بسبب دراجة.. تعرف على قصة دخول محمد علي كلاي عالم الملاكمة

محمد علي كلاي
محمد علي كلاي

يصادف اليوم ذكرى اعتزال محمد علي كلاي رياضة الملاكمة، وكان كلاي أول ملاكم يفوز بلقب الملاكمة العالمي للوزن الثقيل للمرة الثالثة في مسيرته وبعد فوزه تقاعد علي من الملاكمة ، ليعود لفترة وجيزة بعد عامين، عشقه الملايين وتابعوه كأشهر رياضى في العالم، وامتلك شعبية كبيرة،سجل خلال رحلته 100 فوز منها 15 مباراة بالضربة القاضية.

قصة دخول محمد علي كلاي رياضة الملاكمة 

ولد محمد علي كلاي في 17 كانون الثاني/يناير من العام 1942، في 3302 جراند أفينو، مدينة لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية بإسم كاسيوس مارسيلوس كلاي جونيور، لعائلة أفريقية أميركية. والده كان على مذهب ميثوديا المسيحي، لكن والدته أنشأته مع اخيه على المذهب المعمداني المسيحي. 

كاسيوس مارسيلوس كما كان يُدعى من قبل، ولد في يناير 1942 في مدينة لوزيفيل بولاية كنتاكي " Kentucky" الأمريكية. ولكن التحول الكامل في حياته كان في عمر الـ12 سنة.

وذهب كاسيوس رفقة أحد أصدقائه إلى مقاطعة كولومبيا في أمريكا لمشاهدة مسابقة للكلاب. ووضع كاسيوس دراجته في الخارج ثم دخل إلى القاعة للاستمتاع بالعرض وأكل "الفشار" المجاني.

واستمتع الثنائي كثيرا بالعرض وكل ذلك طبيعي، ولكن ما غير كل شيء هو حادث السرقة الذي حدث لكاسيوس.

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وبمجرد نهاية العرض خرج كاسيوس وصديقه ليتفاجأ بعدم وجود الدراجة. لقد سُرقت.

حزن الطفل صاحب الـ12 عاما كثيرا وقتها وقرر الذهاب إلى الشرطة وقال للشرطي بغضب: "سأنهال بالضرب على من سرق دراجتي. مهما كان هو".

ليرد جو مارتن (الشرطي) عليه قائلا: "ولكن عليك تعلم القتال والضرب أولا قبل أن تفعل ذلك".

جو مارتن، شرطي يعمل في المقاطعة ويعمل أيضا كمدرب ملاكمة في إحدى الصالات الرياضية. وهنا بدأ كل شيء مع محمد علي.

واقتنع محمد علي بذلك وبعدها بعدة أيام ذهب إلى الصالة الرياضية ليبدأ التدرب تحت قيادة جو مارتن.

أيام ثم أسابيع ثم أشهر وسنوات. كلها شهدت دخول محمد علي عالم الملاكمة مع جو مارتن قبل أن يشارك لأول مرة في بطولة رسمية. دورة الألعاب الأولمبية روما 1960 "وقتها كان عمره 18 عاما".

تدريبات كانت السبب الرئيسي في بداية مشوار الأسطورة حسبما أكد بنفسه في فيلمه الوثائقي "الأعظم في كل الأوقات" وموقعه الرسمي.

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