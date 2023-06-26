محافظة جنوب سيناء.. الأقل في الطلاق والتسرب من التعليم وخالية من الأمية

قال محمد علام رئيس الجهاز الإقليمي للسكان بجنوب سيناء ، إن معدلات الطلاق انخفضت في جنوب سيناء هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية ، مشيرا إلى أن جنوب سيناء أعلنت أنها خالية من الأمية والأقل في التسرب من التعليم نتيجة انتشار التعليم في كل وديان جنوب سيناء نتيجة لجهود الدولة وتشجيع تعليم الفتيات .

وجاء ذلك خلال استعراض محمد علام رئيس الجهاز الإقليمي للسكان جدول أعمال البيانات الجغرافية والمؤشرات السكانية والخطة المنتهية، مشيرا إلى أن نسبة إنجاز الأهداف وصلت لدرجة 83.3% .

وأوضح أن محافظة جنوب سيناء الأقل كثافة سكانية على مستوى محافظات الجمهورية حيث يبلغ تعداد سكانها 116405 نسمة تقريبا، تليها محافظة الوادي الجديد، مشيرا إلى العديد من المؤشرات الإيجابية أبرزها إعلان جنوب سيناء خالية من الأمية وأقل محافظات الجمهورية تسربا في التعليم والمدارس الأقل كثافة على مستوى الجمهورية باستثناء المدارس الفنية.

وأكد محافظ جنوب سيناء، على ضرورة رفع الوعي بقضية السكان وفي إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال هذه المرحلة بالقضية السكانية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقا لرؤية مصر 2030 م والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومن أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكان.

وأكد محافظ جنوب سيناء ، خلال الاجتماع، على أهمية رفع الوعي بالمشكلة السكانية على الرغم من جنوب سيناء تعتبر أقل المحافظات من حيث الكثافة السكانية، موجها بضرورة تضافر كافة الجهود ، والعمل على تحسين الخصائص والمؤشرات السكانية بجميع مدن وقرى ووديان المحافظة، من خلال التوسع في تنظيم قوافل طبية وعقد الندوات والبرامج الإرشادية بكافة الهيئات الخدمية ذات الصلة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور المجلس القومي للمرأة للحد من الزيادة السكانية وتوعية النساء البدويات.

من جانبه، أشار زيدان عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية بالمحافظة وانخفاض مؤشرات الفقر، مؤكدا وجود 96 جمعية تقوم بخدمات اجتماعية متنوعة، مشيرا بالإضافة لاستحداث الدعم الحرفي بإمداد الفئات الأكثر احتياجا بالآلات الحرفية لتحويلهم لأعضاء فاعلين في المجتمع وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وأشاد عبد الغفار، بدور منظمات والجمعيات الأهلية في دعم القضية السكانية وتفعيل مشروطية الصحة والتعليم أساسي لتحقيق أهداف "تكافل وكرامة" الاجتماعي»، بمختلف مدن وقرى ووديان المحافظة.

واختتم المحافظ ، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة عقد اجتماعات دورية كل ثلاث شهرا للوقوف على المؤشرات النهائية ومتابعة الجهود المبذولة من أجل النهوض بالخصائص السكانية بالمحافظة وتحديث البيانات بصفة مستمرة لبناء خطة محكمة وفق مؤشرات دقيقة وتنفيذ أنشطة وأفكار جديدة لرفع الوعي بالقضية السكانية.

جنوب سيناء

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