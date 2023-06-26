الصين تتهم أمريكا بالاحتيال علي القانون لمعاقبة شركاتها

قالت ماو نينج، المتحدثة باسم الخارجية الصينية، اليوم، إن الصين تفرض رقابة صارمة على تداول المخدرات، موضحة أنه في هذا الاطار اتخذت بكين زمام المبادرة في العالم بوضع جدول زمني لمكافحة فئة كاملة من مواد الفنتانيل.

وأشارت ماو نينج إلي أن الصين لعبت دورًا مهمًا في منع الإنتاج غير المشروع للفنتانيل والاتجار به وإساءة استخدامه، حسبما ذكرت وسائل إعلام صينية.

كانت وزارة العدل الأمريكية وجهت اتهامات لـ4 شركات كيميائية صينية و8 أشخاص بشأن الاتجار غير المشروع في مواد كيميائية تُستخدم في تصنيع مادة الفنتانيل المخدرة.

واتهمت الخارجية الصيني الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تتبني "تطبيق قانون التصيد الاحتيالي" للحصول على ما يسمى "بالأدلة" بشكل غير قانوني ومقاضاة الشركات الصينية.

وأضافت ماو نينج، أن الصين تعارض هذا بشدة وتدينه، مؤكدة أنها ستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للشركات الصينية.